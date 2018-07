Za vrijeme utakmica promet raste i više od 100% u odnosu na standardne dane

Foto: Damir Špehar / Pixsell

Ideja je bila da Domagoja Vidu ovoga ljeta angažiramo u promociji svoga čipsa, a sad nam je drago da nismo. Količine koje prodajemo ovih dana rekordne su, čak i odbijamo neke narudžbe, tako da bi nam Vida samo odmogao – smije se vlasnik donjomiholjačkog Kanaana Zvonko Popović. Iako (još) nisu ostvarili suradnju, svog slavnog sugrađanina i ostatak repke Popović, naravno, vidi na pobjedničkom tronu Svjetskog nogometnog prvenstva. No u međuvremenu ga muče “slane” brige – kako osigurati dovoljno čipsa za kojim ovih dana luduju Hrvati dižući Kanaanu narudžbe za više od 50% od prosjeka.

Ograničili isporuke čipsa



– Nekima smo morali ograničiti količine isporuke, a 30-ak posto narudžbi u potpunosti smo odbili. Tvornica u Donjem Miholjcu, otkako je počelo prvenstvo, radi 24 sata na dan, svih sedam dana u tjednu. Tjedno proizvedemo oko 120 tona čipsa i doslovce nam fali još jedna linija – ali i krumpir. Što smo mogli, pobrali smo ranije, ali ostatak ipak mora dozreti – objašnjava Popović, dok nogometna euforija ruši rekorde u Hrvatskoj i po pitanju ostalih grickalica, ali i suvenira, piva, alkoholnih i bezalkoholnih pića, ćevapa, kobasica, televizora...



Vjerovali ili ne, u manje od mjesec dana, odnosno u tri tjedna od početka Mundijala, Hrvati su potrošili gotovo koliko u prosincu, koji slovi kao najrastrošniji mjesec u godini. Od 16. lipnja do 7. srpnja ukupno je fiskalizirano 159.980,406 računa u iznosu od 12.957.879.065,33 kuna, podaci su Porezne uprave. U istom tom razdoblju godinu ranije, kad smo mislili samo na turističku sezonu i ljeto, kroz fiskalne je kase prošlo robe za 12,2 milijarde kuna, manje za oko 700 milijuna kuna, dok smo se sada približili lanjskom prosincu, najrastrošnijem mjesecu u godini, kad smo u maloprodaji potrošili 13,8 milijardi kuna, te bi ta brojka u mjesec dana trajanja SP-a lako mogla biti premašena za oko 2 milijarde kuna, procjene su nekih analitičara.



Sa zadnjom četvrtfinalnom utakmicom Hrvatske s Rusijom, 7. srpnja, u sustavu fiskalizacije registrirano je 8.154.618 računa, što je 9% više u odnosu na isti dan tjedan ranije, kad ih je bilo 7.498.407, dok se po pitanju iznosa od 684,8 milijuna bilježi rast od 6% u istom promatranom razdoblju. I dalje je, čini se, trgovcima najizdašnija bila utakmica Hrvatske i Argentine, 21. lipnja, kada je u odnosu na 14. lipnja zabilježen rast izdanih računa od 13%, a ukupna potrošnja za 14%, odnosno u vrijednosti od 700 milijuna kuna.

Na dan prve utakmice Hrvata s Nigerijom, 16. lipnja, fiskalizirano je, podsjetimo, 7,4 milijuna računa u vrijednosti 627 milijuna kuna, 26. lipnja na dan ogleda s Islandom 8,2 milijuna računa u vrijednosti 625 milijuna kuna, a 1. srpnja, kad smo porazili Dansku, 5,4 milijuna računa za 429 milijuna kuna.



U kampu i Domaćica



Trgovci, ugostitelji, kladioničari, konditori, sladoledari, prijevoznici... ovih dana tako trljaju ruke i vjeruju kako će ove sretne brojke rasti do kraja samog prvenstva, a i koji tjedan više budemo li prvaci.



S Rakitićem kao glavnim promotorom prodaja Kraševe Domaćice raste značajnim dvoznamenkastim ciframa, kaže nam prokuristica Kraša Marica Vidaković, koja i s vlastitom ekipom ovih dana u Moskvi promovira slatki proizvod.



– Teško je u nogometni kamp poslati veće količine, no Rakitić ne odustaje od skromne dnevne porcije od kutije-dvije – šali se Vidaković.



No samo neka dečki prođu. Na povratku će ih čekati Domaćice koliko god budu htjeli, dodaje ona, te ističe kako je Rakitić zapravo posve slučajno s Neymarom pokrenuo kampanju za Domaćicu, koju obožava, a sad za nju zna cijeli svijet.



Promet u HoReCa sektoru (hoteli, restorani, kafići), gdje je organizirano gledanje utakmica, ovih dana raste i više od 100% u odnosu na standardne dane kad nema utakmica. U trgovinama ukupan promet raste 25%, a prodaja navijačkih suvenira, grickalica, piva, cigareta, alkoholnih i bezalkoholnih pića i do 80%. Računa se kako bi trgovina, benzinske postaje, turističke agencije i proizvođači na krilima vatrenih ovu godinu mogli zabilježiti kao rekordnu po prometu i profitu.