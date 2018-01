Za otpad u krivoj kanti i do 5000 kuna kazne

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Tko neće odvajati otpad ni nakon dvogodišnjeg pripremnog razdoblja prijeti mu kazna od 50 do 5000 kuna. Koliki će pak novi računi biti nikome još nije posve jasno, a svaki grad ima i svoj način odvajanja, pišu 24 sata.

U nekim gradovima otpad već odavno razvrstavaju. Za Zagreb bi tu odluku Skupština trebala prihvatiti u utorak, dva dana prije roka, a splitska skupština zadnjeg dana, u srijedu, 31. siječnja. U Rijeci građani već imaju kante za odvojeno prikupljanje otpada.

Zbog primjene novih odredbi svi ćemo morati imati mogućnost odvajanja otpada u svojemu domu. U Zagrebu će se za nabavku 376.000 spremnika potrošiti 64 milijuna kuna, a trebali bi se na ulicama naći tijekom proljetnih mjeseci. Sve će kante biti čipirane, a senzori će biti postavljeni na kamionima i tako će se očitavati volumen. Za dvije godine moralo bi se odvajati 50 posto otpada, ali dio gradova i općina još nije ni podijelio kante.

Kako će se naplaćivati također nije jasno jer u kontejnerima nema čipova, a građani u većini gradova još nisu ni dobili izjavu u kojoj moraju navesti broj članova kućanstva te je poslati tvrtki koja se bavi odvozom otpada. U Zagrebu će građanima u roku od 90 dana dostaviti tu izjavu, koju u roku od 15 dana ispunjenu i potpisanu treba vratiti Čistoći.

Zagrebačka Čistoća za miješani otpad nudi kante od 80, 120 i 240 litara te kontejnere od 1100 litara. Tako je i u većini gradova koji su nam poslali odgovore.

Osim volumena kante, pri obračunu će se brojiti i koliko su je puta ispraznili. To će biti promjenjivi dio cijene, a svi će plaćati fiksni dio.

Koliko će koji iznositi tek trebaju odlučiti komunalne tvrtke.Prema prijedlogu odluke o otpadu za Split, za one koji stanuju u zgradama i dijele kantu cijena odvoza ovisit će i o broju članova kućanstva.

Iz grada Zagrebu su rekli da će cjenik dostaviti zajedno s Izjavom koju će građani trebati potpisati. I u drugim gradovima navode da će građanima slati Izjave u kojima će navesti koliko planiraju da će imati otpada odnosno koliko veliku posudu žele te broj odvoza. Početak primjene takve naplate trebao bi biti kad svi dobiju odgovarajuće posude, a oni koji ih imaju, moraju omogućiti komunalcima da ih obilježe odnosno na njih postave čip ili barkod kako bi se moglo evidentirati kad ju isprazne.

U Zagrebu kažu da bi sve kante trebale biti obilježene za šest mjeseci. U Krapini, Zadru, Požege, Dugom Selu i Šibeniku su nam odgovorili da bi naplata po novom modelu trebala početi najkasnije od 1. studenoga ove godine. No iz Dubrovnika, Karlovca i Osijeka su rekli da će to biti do 1. siječnja sljedeće godine.