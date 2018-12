Za LRH konačno zagrizao ozbiljan svjetski igrač, ali zanima ih samo Opatija

Hotelsku kuću koja u svom portfelju ima i opatijski Kvarner, prvi hotel na našem Jadranu, navodno želi singapurski fond/Goran Kovačić/PIXSELL

I ministar turizma Gari Cappelli u razgovoru za Novi list potvrdio je da ima saznanja da će turistička kompanija Liburnia Riviera Hoteli dobiti novog vlasnika.

"Vode se ozbiljni pregovori i dođe li do realizacije, to će biti ozbiljan iskorak za Opatiju. Nadam se da će se to ozbiljno završiti jer se radi o jednom od najboljih rješenja za opatijsku hotelsku tvrtku i samu Opatiju," kazao je Cappelli, čiji je kabinet očito aktivno uključen u proces pregovora sa zainteresiranim kupcem. Kako je poznato, prošli tjedan iz LRH je procurila informacija da hotele u većinskom vlasništvu SN Holdinga Darka Ostoje želi kupiti investicijski fond iz Singapura koji u vlasništvu ima dvadesetak hotela kojima između ostalih upravlja i lanac Four Seasons Hotels and Resorts.

Za razliku od nekih drugih potencijalnih kupaca koji su obilazili oko LRH uzadnjih par godina, sada se radi navodno o ozbiljnom, visoko likvidnom igraču koji raspolaže vlastitim kapitalom i kupcu je stoga vrlo atraktivan, a zanimaju ih navodno samo opatijski hoteli, koji bi ubuduće poslovali pod svjetskim hotelskim brendovima.

20 milijuna kuna iznosila je dobit LRH u prvih devet mjeseci 2018. godine

No kako to obično biva u takvim transakcijama, pregovori su navodno u završnoj, ali i dalje jako osjetljivoj fazi, zbog čega se i dalje ne mogu dobiti nikakve dodatne informacije od glavnih aktera priče, koji su do jučer bili nedostupni i za komentare. No, da pregovori idu u dobrom smjeru, osim dosta jasne poruke ministra dao je nedavno naslutiti i gradonačelnik Opatije Ivo Dujmić u objavi na društvenim mrežama, gdje je istaknuo da se nada skoroj prodaji te kuće pravim i odgovornim investitorima, te "Novoj LRH".

Kako je poznato, u vlasništvu Grada Opatije je 25 posto dionica LRH. "To će, siguran sam, donijeti potpuni zaokret poslovne politike. Samo na taj način Opatija može postati ono što svi želimo, vrhunsko cjelogodišnje turističko središte od čega će koristi imati svi naši građani, napisao je Dujmić na svom Facebooku, uputivši oštre kritike aktualnom većinskom vlasniku i upravi kompanije.

Inače, vijest o prodaji LRH nije iznenađenje, o tome se intenzivnije priča od ljeta kad je objavljen odlazak Igora Šehanovića s mjesta šefa Uprave, uz visoku otpremninu. Tada su u igri bila tri ozbiljna ulagača, a ovo je očito jedan od njih.