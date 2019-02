Vozači, oprez: Za ovaj prekršaj kazna sa 1000 kuna raste i do 7000

Foto: Davor Puklavec / Pixsell

Ministarstvo unutarnjih poslova uputilo je ovih dana u javnu raspravu prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama kojim se drastično povećavaju kazne za najteže prometne prekršaje, piše Večernji list. Tako se primjerice, kao što je Večernji već pisao, uvodi novina oduzimanje vozila onima koji učestalo ponavljaju teške prekršaje poput vožnje u alkoholiziranom stanju, vožnje brzinom koja je 50 kilometara na sat iznad ograničenja u naseljenom mjestu...

Novčane kazne su povećane primjerice za prolazak kroz crveno svjetlo na semaforima pa kazna za to može iznositi i 20.000 kuna. No izmjenama i dopunama Zakona predviđeno je povećanje kazni i za, uvjetno rečeno, manje prekršaje u prometu. Oni koji ne poštuju prednost prolaska morat će platiti kaznu u iznosu od 3000 do 7000 kuna, a dobit će i tri negativna prekršajna boda. U postojećem zakonu ta kazna iznosi 3000 kuna. Usto vozač koji ne poštuje prednost dobit će zabranu vožnje od mjesec dana, tri mjeseca ili šest mjeseci, ovisno koji mu je to put da radi takav prekršaj.

Vozač koji ne stane na pješačkom prijelazu sa semaforima kad je upaljeno crveno svjetlo platit će kaznu od 3000 do 7000 kuna, dosad je ta kazna bila 1000 kuna. I njemu će biti oduzeta vozačka dozvola na razdoblje od jednog, tri i šest mjeseci, ovisno koliko je puta dotad počinio taj prekršaj. A dobit će i tri kaznena boda.