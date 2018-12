Vlasnik tvrtke Violeta kupio atraktivnu nekretninu na Stradunu: Planira dovesti neke od svjetski poznatih brendova?

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Petar Ćorluka, vlasnik tvrtke Violeta iz Gruda, kupio je jednu od atraktivnih kuća na Stradunu, piše indikator.ba.



Riječ je o objektu na sjecištu Straduna i ulice Zamanjina, u čijem je prizemlju već dugi niz godina smještena trgovina Kraš Bonbonnière. Posljednjih mjeseci s građevinskim inženjerima sagledao je sve potrebe oko sanacije objekta, a uporedo s tim Ćorluka je zatražio i konzervatorske smjernice za obnovu, piše Dulist.hr



Dubrovnik je destinacija koju zna cijeli svijet, ali ima jedan problem – potpuno lošu ponudu. Strašno me smeta jednoobraznost ponude na Stradunu i siguran sam da se tu može napraviti dobar posao, naveo je ovaj uspješni hercegovački poduzetnik za dubrovački list, potvrdivši i da u isto vrijeme intenzivno razmišlja o namjeni budućeg objekta.



Na pitanje planira li svoju novu nekretninu pretvoriti u apartmane, što je najčešći slučaj s tako atraktivnim lokacijama unutar istorijske jezgre, Ćorluka priznaje kako još nije potpuno definirao namjenu, no ima viziju.



-Cilj mi je definirati i stvoriti novu vrijednost kako bi i sami Dubrovčani, ali i turisti, bili zadovoljni i imali nešto što dosad nisu imali, ističe Ćorluka.



Spomenuo je kako je nedavno posjetio Porto Montenegro na crnogorskoj rivijeri gdje je sve prepuno ekskluzivnih trgovina. Čorluka je odgovorio i na pitanje znači li to da je spreman pokušati dovesti neke od svjetski priznatih modnih brandova na Stradun.



-Ne razumijem zašto se tako nešto ne bi moglo otvoriti u Dubrovniku. Takvog sam razmišljanja, međutim još uvijek moram proučiti što to tačno Dubrovniku nedostaje, kakva je potražnja, a i zašto, s druge strane, ovako funkcionira ponuda. Ono što sam za sad uočio je da Dubrovnik nema ponudu kakvu zaslužuje i cilj mi je nešto poduzeti, rekao je Ćorluka.



Inače, kako je najavio, uskoro planira održati sastanak s vlasnicima Kraša kojima najam poslovnog prostora na Stradunu ističe krajem ožujka.