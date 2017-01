Vizek: Hrvatska u eurozonu neće ući - nikada

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Ravnateljica Ekonomskog instituta za N1 je komentirala je i negativne izglede za Hrvatsku koje prognozira kreditna agencija Moody's.

"Ima elemenata i za pozitivnu i negativnu ocjenu", kazala je. Ekonomska aktivnost se popravlja, ali nedovoljno brzo da bi pokrila jaz između Hrvatske i zemalja EU koje su dohodovno ispred nje, ali ni Hrvatske i zemalja regije koje su nekad bile daleko, daleko siromašnije od Hrvatske, barem gledano po godišnjem dohotku.



"Zapravo nas Rumunjska prestiže. Mi smo od treće najbogatije bivše socijalističke zemlje na samom početku tranzicije postali druga najsiromašnija zemlja 25 godina kasnije", kazala je Vizek. Da bi se samo vratili na prijašnje pozicije potrebne su daleko veće stope rasta, a to iz sadašnje perspektive izgleda vrlo teško. S druge strane, ekonomija jest stabilna i proračun se dobro puni. No, on sâm kada se uzme u obzir cikličko stanje u kojem se nalazimo je vrlo, vrlo neoprezan. U ovom periodu kad je situacija dobra i kad bi si trebali stvarati fiskalni prostor za buduće krize - mi smo ipak visoko zadužena zemlja, koja treba štedjeti da bi se dug smanjio - mi smo se opet bacili u javnu potrošnju, a nije izvjesno da ćemo je isfinancirati i da ćemo ostvariti planirani deficit", kazala je, dodajući da zato razumije ocjenu Moody'sa.

Upitana je zatim o cijeni zaduživanja Hrvatske, kojoj ove godine dolazi 27 milijardi kuna na naplatu.



"Trenutno su i dalje jako povoljni. Vjerujem da ćemo imati sreće i da ćemo dio glavnice uspjeti refinnacirati relativno povoljno, najviše zbog toga što Europska centralna banka nastavlja s programom kvantitativnog olakšanja što utječe na kamatne stope u cijeloj Europi. No, nije dobro da mi ovisimo o tome što će neka druga centralna banka napraviti da bismo znali svoju sudbinu. Bilo bi puno, puno bolje da možemo vlastitu sudbinu kontrolirati uz pomoć vlastitih odluka. Na žalost, mi više takvu kontrolu nemamo", kazala je.

Za kraj je komentirala planove guvernera Hrvatske narodne banke i premijera da Hrvatska što prije uđe u eurozonu, odnosno kakvi su nam izgledi po pitanju rokova uzme li se u obzir stanje javnog duga.



"Bojim se da, s obzirom na javni dug, mi na euro ne možemo uopće računati. Upravo je to najveći problem našeg proračuna", kazala je. Na potpitanje o na koje je vremensko razdoblje mislila, Vizek odvraća rezolutno:

"Na nikad. Ako imate javni dug od 85 posto BDP-a, a potreban vam je javni dug od 60 posto kako biste uveli euro, a ne vjerujem da će vam Europska komisija popuštati na način kako je popuštala drugim zemljama periferije... One su ušle u eurozonu i posljedicama toga i dan danas svjedočimo. S obzirom na naš raskorak, morali bismo uštedjeti 25 posto BDP-a i otplatiti tekučeg javnog duga kako bismo bili sposobni uvesti euro. Da bismo to napravili, morali bismo ostvarivati kumulativne suficite proračuna u iznosu od 25 posto BDP-a u sljedećem razdoblju da bismo došli u tu situaciju. S obzirom da smo zemlja koja u 25 godina ni jednom nije uspjela zabilježiti bilo kakav suficit državnog proračuna, onda mislim da vam to najbolje govori o našem uvođenju eura. Formalno, to je vrlo, vrlo teško i neizvjesno", kazala je Vizek.