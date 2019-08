VIDEO: Hrvatska vojska predstavila novi dron, potencijalni piroman odustao čim ga je vidio

Foto: Ivo Čagalj / Pixsell

Novi besposadni zrakoplovni sustav Hrvatske vojske Orbiter 3 predstavljen je danas na sportskom aerodromu Piket u Sinju. Riječ je o novom sredstvu koje se koristi za potrebe Ministarstva obrane i Ministarstva poljoprivrede RH, a između ostalog ima ulogu u protupožarnoj sezoni, što je pokazano i na prezentaciji.



Konkretno, po dojavi Operativnog vatrogasnog zapovjedništva u Divuljama o sumnjivim pojavnostima na terenu koje upućuju na potencijalnog piromana, posada besposadnog zrakoplovnog sustava je nominirala cilj te krenula s nadzorom. Prilikom nadzora, uočene su pojavnosti mogućeg zapaljenja niskog raslinja u trenutku kada je operater pristupio snižavanju visine letjelice. Letjelica je potom uočena od strane potencijalnog piromana, zbog čega je odvraćen od svoje zamisli, navodi MORH u priopćenju.



Besposadni zrakoplovni sustav sastoji se od lansirne rampe, šest besposadnih letjelica te kompletne popratne logistike. Domet je 150 kilometara, a u zraku može biti šest sati.



Zamjenik zapovjednika Središta za besposadne zrakoplovne sustave Obavještajne pukovnije Glavnog stožera Oružanih snaga RH bojnik Božo Kriletić kazao kako je današnja aktivnost još jednom potvrdila sposobnosti i učinkovitost besposadnog zrakoplovnog sustava u potpori protupožarnoj sezoni.



- Bitan doprinos BZS-a nakon što se požar dogodi je i sanacija opožarenog područja, i to tako da se provodi izviđanje s ciljem detektiranja ključnih područja, tzv. hot spotova, kako bi se ljudski resursi i pripadajuća tehnika racionalno i učinkovito koristili - ističe bojnik Kriletić.



Dodao je kako je riječ o sustavu iznimnih sposobnosti te kako je uz integrirani dnevno-noćni senzor moguće obavljanje zadaća u svim uvjetima te identifikacija piromana i na do pet kilometara udaljenosti.



- Riječ je o dual use sustavu što znači da se koristi, kako za vojne, tako i za civilne namjene. Ovim sustavom dramatično se povećala sposobnosti Hrvatske vojske u području prikupljanja obavještajnih podataka iz zraka - zaključio je bojnik Kriletić.



Kako navodi MORH, tijekom protupožarne sezone od 17. lipnja do 25. kolovoza tim besposadnih zrakoplovnih sustava bio je angažiran 29 puta, pri čemu je ostvareno oko 48,37 sati naleta.



Primarni cilj Orbitera 3 je provedba zadaća nadzora ribarstva za potrebe Ministarstva poljoprivrede u omjeru uporabe 60%, a Hrvatska vojska koristi ga u omjeru 40% i to za potporu ostalim civilnim institucijama, kao i prilikom zadaća zaštite i spašavanja na moru, zaštite od požara i sl.