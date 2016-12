Vaba postaje J&T banka u siječnju

Foto: Marko Jurinec / Pixsell

S prvim danom nove godine Vaba banka mijenja ime i ubuduće će poslovati kao J&T banka. Još je to jedan korak u nizu kojim ta mala regionalna banka mijenja svoj strateški fokus i približava se konceptu butik investicijske banke. S preuzimanjem imena svog vlasnika, češkog J&T-ja, banka se želi jasnije pozicionirati na domaćem tržištu nuđenjem specijaliziranih usluga krojenih po mjeri klijenata i njihovih zahtjeva, što je niša koju je češki investitor identificirao kao dio poslovnog modela i u Hrvatskoj.

Češki J&T u Vabu je ušao sredinom 2014. i danas ima 82,5 posto dionica. U protekle dvije i pol godine u tri navrata je dokapitalizirao banku s ukupno 253,5 milijuna kuna, a kapital je povećan na 307,08 milijuna kuna. Prema privremenim nerevidiranim podacima središnje banke može se iščitati da se u Varaždinu pod palicom Ivice Božana i dalje aktivno radi na čišćenju portfelja.

Fokus na tvrtke

Krajem rujna Vaba je bila jedna od sedam manjih banaka s iskazanim gubitkom iz poslovanja od oko 64 milijuna kuna što je, nakon Jadranske u sanacijskom postupku, najviši iskazani minus među kreditorima. S ukupnom imovinom koja doseže 1,7 milijardi kuna Vaba drži 0,43 posto tržišta i na 18. je poziciji među 27 banaka.

Kad je u srpnju najavljena nova strategija, Božan nam je rekao da, posebno kad su male banke u pitanju, naglasak poslovanja vide u području visoko sofisticiranih i ‘tailor-made’ usluga i to prvenstveno za korporativne klijente te segment malih i srednjih poduzetnika. Za Vabu, uskoro J&T banku, to znači koncentriranje na Zagreb i Varaždin dok će se poslovanje u drugim gradovima optimizirati tako da će osobni bankari biti na usluzi 24/7, dakle cijeli dan svaki dan, i nuditi uslugu na mjestu gdje to klijentu odgovara, po modelu uzetom iz Slovačke i Češke, a to bi trebalo otvoriti nove prostore za pozicioniranje i rast banke.

Ulaze kineski ulagači

Inače, u Varaždinu se trenutno čeka zeleno svjetlo HNB-a za posredni ulazak kineskih ulagača CEFC Hainan International Holdinga i CEFC Shanghai International Groupa, koji stječu 50-postotni udio u češkom J&T Finance Groupu, koja je 100-postotni vlasnik J&T banke u češkoj, pa time i posredno stječu kvalificirani udio u banci u Hrvatskoj. Posredni ulazak kineskih ulagača neće, međutim, značiti i ponudu za preuzimanje dionica malim dioničarima već se radi tek od preslagivanju vlasništva unutar matične kompanije.