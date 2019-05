Ustavni sud vjerojatno će tražiti očitovanje o Pavićevoj kampanji

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Budu li ustavni suci i zatražili očitovanje Vlade, tražit će to svojom odlukom, a ne na bilo čiju inicijativu jer za to nitko nije ni ovlašten. S time da i Ustavni sud u predreferendumskoj fazi – koja prethodi predaji potpisa predsjedniku Hrvatskog sabora – može intervenirati samo iznimno, piše Večernji list.

Podsjećaju da je lani u povodu inicijative "Istina o Istanbulskoj" obrazloženo da prije nego što referendumski postupak započne, Ustavni sud može reagirati jedino ako bi bila riječ "o grubom kršenju pravila demokratske procedure, odnosno o takvom postupanju nadležnih vlasti koje faktično dokida ili ozbiljno narušava pravo građana na izjašnjavanje o potrebi da se zatraži raspisivanje referenduma. Drugim riječima, te okolnosti moraju biti izuzetne, prijetnja onemogućavanju ostvarenja prava stvarna, a druga sredstva neučinkovita, ističe Večernji.

Venecijanska komisija u svom Kodeksu dobre prakse za referendume, nasuprot izborima, ne smatra nužnim potpunu zabranu intervencije vlasti u protivljenju ili podršci referendumu. Međutim, javne vlasti na svim razinama ne smiju utjecati na izlazak građana radi glasovanja, kroz jednostranu kampanju. Korištenje javnih sredstava od strane vlasti za potrebe kampanje mora biti zabranjeno, izričit je stav savjetodavnog tijela Vijeća Europe za ustavna pitanja.

Ali, čak i ako Vlada troši novac iz javnog fonda i ako ustavni suci ocijene da je riječ o protureferendumskoj kampanji, a ne o informiranju o onome što je bitno da bi građani mogli doista slobodno odlučiti, to ne mora značiti da će Ustavni sud reagirati sada kad referendumski postupak još nije počeo. To će u ovoj fazi učiniti samo ocijene li suci da su te radnje dovele do grubog kršenja demokratske procedure tako da narušavaju referendumsko izjašnjavanje, piše Večernji list.