Uljanikovci dopustili rad na australskom kruzeru: Otišlo je već 1250 ljudi, ali borba se nastavlja

Štrajk radnika pulskog brodogradilišta Uljanik nastavljen je u četvrtak, no Štrajkaški odbor odlučio je dopustiti rad kooperantima na polarnom kruzeru koji se gradi za australskog naručitelja, potvrdio je Hini predsjednik Štrajkaškog odbora i čelnik Jadranskog sindikata Boris Cerovac.

"To je zapravo očekivana i u konačnici ispravna odluka jer mi želimo nastaviti suradnju s australskim brodovlasnikom. Uostalom, i sam plan restrukturiranja je izrađen na osnovu njegovih brodova koji su spas za Uljanik", kazao je Cerovac. Dodao je kako je zadnjih dana riječ o "egzistenciji ljudi koji nemaju što jesti i koji su glasni".

"Predstoje praznici i minimum koji očekujemo je isplata (cjelokupnih) plaća za rujna i listopad i da pokrenemo proizvodnju", poručio je Cerovac.

Povjerenik Sindikata metalaca Hrvatske (SMH) u Uljaniku i predsjednik Koordinacije sindikata Đino Šverko rekao je kako je ogorčen jučerašnjim razgovorima u Zagrebu nakon kojih, dodao je, "nismo ništa bliže rješenju za spas Uljanika".

"Da smo dobili konkretnu garanciju isplate tih dviju plaća, već bismo danas pokrenuli proizvodnju u Uljaniku. Da bi se radnicima Uljanika, koji su dobili samo minimalac za rujan i listopad, omogućila isplata cjelokupne plaće za ta dva mjeseca potrebno je 44 milijuna kuna odnosno 20 milijuna kuna za rujan te 24 milijuna kuna za listopad", ustvrdio je Šverko. Napominje kako je taj iznos manji nego što je trebalo prije, samo za plaću za jedan mjesec, jer je tada u Uljaniku bilo daleko više radnika.

Prema procjenama sindikata od početka godine do danas Uljanik grupu koja obuhvaća i Pulu i Rijeku, napustilo je oko 1.250 radnika. Među njima je i jedan od osnivača Stožera za obranu, član Štrajkaškog odbora i jedan od najprepoznatljivijih simbola radničkog bunta u pulskom brodogradilištu, Deni Širol.

"Nadam se i vjerujem da ovo nije konačni kraj i definitivno zbogom, već samo privremeno doviđenja Uljaniku. Međutim, ja zbog obitelji i obaveza koje imam prema njima jednostavno više ne mogu na ovaj način čekati rasplet. Imam troje djece i ne možemo živjeti od minimalca od 2.700 kuna", izjavio je Širol novinarima. Dodaje kako se čitava ova priča oko Uljanika i traženja izlaza iz situacije u kojoj se već godinu dana nalazi, odvija previše sporo i krajnje je i emocionalno i fizički, a sad i financijski iscrpljujuća.

"Ja sam po prirodi borac i mislim da sam to u ovoj situaciji više puta jasno pokazao, no postoje neke stvari i neki razlozi u životu koji su svakome od nas na prvom mjestu. Kad one postanu ugrožene, onda jednostavno morate i od borbe odustati i ići dalje", zaključio je Širol.

Uljanikovi sindikalci jučer u Zagrebu - rokovi za restrukturiranje istječu

Uljanikovi sindikalni čelnici i jučer su nakon sastanka u Ministarstvu gospodarstva u Zagrebu rekli kako rokovi za restrukturiranje istječu i da radnici napuštaju škver pritisnuti besparicom, te su zatražili hitnu isplatu punih plaća za rujan i listopad.

"Razgovarali smo s pomoćnikom ministra Zvonimirom Novakom i predsjednikom uprave Uljanika Emilom Bulićem. Zatražili smo isplatu plaća za deveti i deseti mjesec te program restrukturiranja onakav kakvoga mi vidimo i zamolili da naše zahtjeve prenesu premijeru i ministrima", izjavio je nakon jučerašnjeg sastanka predsjednik Štrajkaškog odbora i čelnik Jadranskog sindikata Cerovac.

Na pitanje koliko mu se ozbiljnom čini zadnja verzija programa restrukturiranja, predsjednik Koordinacije sindikata Đino Šverko je kazao kako o tome ne može puno reći, ali da je radnicima svakako stalo do restrukturiranja, a ne stečaja, i zato podržavaju program restrukturiranja, ali ne bez rezerve. Program restrukturiranja mora se, smatra, riješiti unutar nekoliko tjedana, ili Uljaniku treba još jedan "rescue aid".

Uprava Uljanika uskoro će pripremiti cjelovit program restrukturiranja koji će biti spreman za slanje u Bruxelles, a program i koncept postavljeni su na način da je u ovom trenutku Danko Končar odabrani strateški partner, rečeno je u srijedu nakon sastanka u Ministarstvu gospodarstva. Danko Končar je na novinarski upit je li Kermas energija još uvijek Uljanikov strateški partner, rekao kako za sada jest, ali i ne mora biti te kako je spreman ustupiti to mjesto ili surađivati s drugim strateškim partnerom.