Ulaganja u hotele padaju za 36 posto

Veljko Ostojić ističe da je RH u okruženju sad najmanje konkurentna za investicije, Foto: JOSIP REGOVIĆ/PIXSELL

Gospodarsko usporavanje u Njemačkoj, Italiji i Velikoj Britaniji, koje daju trećinu svih noćenja u hrvatskom turizmu, smanjilo je broj prodanih putovanja do 10 posto u odnosu na lani u ovo doba. Oseku potražnje osjećaju sve mediteranske zemlje, uključujući i Hrvatsku, osim Turske. No, to je prema ocjeni prvog Turističkog impulsa ...