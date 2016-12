Ugledni britanski poslovni tjednik prognozira Hrvatskoj rast BDP-a od 2,2 posto

Foto: Shutterstock

Britanski poslovni tjednik The Economist u 2017. godini očekuje rast hrvatskog gospodarstva za 2,2 posto, a taj rast bit će potaknut jačanjem povjerenja potrošača.

Kako ističu analitičari The Economista u posebnom izdanju "The World in 2017", povjerenje potrošača će poduprijeti umjereni rast, no gospodarstvo će ostati ispod svog vrhunca koje je ostvarilo 2007. - 2008. godine.

Inflaciju u Hrvatskoj u idućoj godini procjenjuju na 0,7 posto, a proračunski deficit u visini od 2,1 posto BDP-a.

Andrej Plenković iz HDZ-a postao je premijer u novoj koalicijskoj Vladi desnoga centra nakon izbora u drugoj polovici 2016. godine, ističe The Economist.

"Čini se da će nova Vlada biti stabilnija od prijašnje, sa snažnim fokusom na ekonomskim politikama i uz malu sklonost na uznapredovalu desno nacionalističku agendu", navode analitičari The Economista.

Procjena The Economista o rastu hrvatskog BDP-a niža je od većine drugih procjena.

Tako je Europska komisija u nedavnim prognozama objavila kako u 2017. očekuje rast hrvatskog gospodarstva za 2,5 posto.

Toliki rast očekuje i Hrvatska narodna banka (HNB), dok Ekonomski institut Zagreb procjenjuje da će rast BDP-a iznositi 2,7 posto.

Još je optimističnija Addiko banka, koja je ovoga tjedna, nakon podatka o ubrzanju rasta gospodarstva u trećem tromjesečju na 2,9 posto, što je najbrži rast u posljednjih osam godina, povećala procjenu rasta BDP-a u idućoj godini s prethodnih 2,2 na 2,8 posto.

Vlada je, pak, u nedavno objavljenim proračunskim smjernicama procijenila da bi u idućoj godini gospodarstvo moglo porasti 3,2 posto.

Analitičari The Economista u idućoj godini očekuju gospodarski rast u istočnoj Europi od 1,9 posto, a u zapadnoj od 1,1 posto. Najbrže će rasti azijske zemlje bez Japana, Australije i Novog zelanda, za 5,2 posto, dok će zemlje sjeverne Amerike, po njihovim procijenama, ostvariti gospodarski rast od 2,3 posto.