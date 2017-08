U zagrebačkoga pivara slila se milijarda kuna prihoda

Brendovi triju najvećih pivovara drže 89 posto tržišta u Hrvatskoj/Sanjin Strukić/PIXSELL

I dok Hrvati u subotu slave Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, globalno se 5. kolovoza obilježava kao Dan piva pa je to dobar povod da se vidi kakva je situacija s domaćom pivarskom industrijom.

Financijska agencija (Fina) je objavila financijske pokazatelje najvećih igrača na domaćem tržištu iz kojih je vidljivo da je za velike tvrtke pivarstvo unosan biznis, dok mali uglavnom posluju s gubitkom. Proizvodnjom piva u našoj zemlji se bavi 51 poduzetnik, od čega je njih 26 za lani iskazalo dobit u poslovanju, a 25 gubitak. Pivari su lani imali ukupni prihod od 2,3 milijarde kuna, te zapošljavali oko 1500 ljudi. Na tržištu je neprikosnovena Zagrebačka pivovara koja drži čak 44 posto udjela u Hrvatskoj.

Zapi je s 521 zaposlenim u 2016. ostvario prihod u iznosu većem od milijarde kuna, od čega je od izvoza ostvareno 125 milijuna kuna. Neto dobit je iznosila 186,2 milijuna kuna, a zaposlenima je obračunata prosječna mjesečna neto plaća u iznosu od 12.266 kuna, što je 27,3 posto više od prosjeka branše te 138,6 posto više od prosječne plaće zaposlenih kod poduzetnika na razini Hrvatske. Na drugom mjestu po prihodu je Heineken Hrvatska, odnosno Karlovačka pivovara, koja je lani imala prihod od 685 milijuna kuna od čega 92,7 milijuna kuna u izvozu.

Uz to, neto dobit je bila na razini od 52,7 milijuna kuna. No, Heineken je i 2. po veličini uvoznik piva u Hrvatsku s iznosom od 128,3 milijuna kuna. U Karlovcu je krajem prošle godine bilo 342 zaposlenih. Treća po veličini pivovara je koprivnički Carlsberg s 353,7 milijuna kuna prihoda , od čega 80,8 milijuna kuna u izvozu. No, Carlsberg je i najveći uvoznik koji je lani uvezao piva za 161,9 milijuna kuna. Iza njih dolazi osječka pivovara koja je statistički razlomljena na dva subjekta, Prvo hrvatsko pivo 1664 te Pivovaru Osijek koje su zajedno imale 123,7 milijuna kuna prihoda.

Istarska pivovara iz Buzeta je imala prihod od 50 milijuna kuna, a iza njih dolazi niz manjih pivovara koje predvodi Pivovara Daruvar s 17,4 milijuna kuna. Tu je i proizvođač Velebitskog piva, a koji je također razlomljen u dvije tvrtke: Pivovaru Ličanka i Ličanku - proizvodnja pića. Dvije tvrtke su zajedno uprihodile 26,5 milijuna kuna. Na posljednjem mjestu po samostalnom prihodu je Pivovara Medvedgrad, odnosno njihova projektna tvrtka za proizvodnju piva Cyrkon s 14,5 milijuna kuna prihoda.