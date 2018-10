U svega sedam dana trošak narastao za 116 milijuna eura

Bitno je izmijenjena računica spašavanja Uljanika/Duško Marušić/PIXSELL

U samo tjedan dana ukupan trošak restrukturiranja Uljanik Brodogradilišta povećan je za 116 milijuna eura. Uprava pulskog brodogradilišta jučer je poslala Ministarstvu gospodarstva najnoviji nacrt prijedloga programa restrukturiranja i odgovore na pitanja i komentare Europske komisije na draft programa koji joj je neslužbeno predan u srpnju, a za razliku od prijedloga koji je u Ministarstvu prezentiran prošli tjedan, računica je bitno izmijenjena.

U posljednjem planu uprava je bila ocijenila da će za restrukturiranje Uljaniku biti potrebno 578 milijuna eura, neznatno manje nego u prijedlogu iz srpnja (584 milijuna eura), a sada se iznos penje na 694 milijuna eura. Službeno do zaključenja našeg izdanja najnoviji program iz Pule još nije bio zaprimljen u Ministarstvu gospodarstva, a iz sažetka dokumenta koji je objavljen u Glasu Istre, teško je ocijeniti što je toliko podiglo izdatke koje moraju pokriti država i strateški partner.

Usporede li se raniji prijedlozi, glavne promjene, koje se može dovesti i u korelaciju s višim troškovima restrukturiranja, jest izdvajanje i prodaja 3. maja iz grupacije Uljanik, te prvi puta službeno uvođenje nekretninskog biznisa, odnosno gradnje komercijalno-turističko-rezidencijalnih sadržaja na području na kojem se danas nalazi pulsko brodogradilište.

Strateški partner

Što se 3. maja tiče, Uljanik duguje riječkom škveru 523 milijuna kuna, no i neke njegove druge tvrtke, poput Uljanik Poslovno informacijski sustavi, također nisu vratile pozajmice, pa ukupan dug Uljanikovih tvrtki prelazi 600 milijuna kuna. Valja primijetiti i da je jučer iz Uljanika jasno poručeno da će izlazak i prodaja 3. maja nastupiti tek nakon što se krene s provođenjem programa restrukturiranja, što znači da će biti uvjetovano njegovim prihvaćanjem.

347 milijuna eura cijena je ulaganja za državu i isto toliko za partnera

Što se nekretninskog biznisa tiče, u objavljenim informacijama navodi se kako će Uljanik d.d. koristiti pravo građenja na prostoru tzv. Arsenala kao kolateral za financiranje izgradnje nekretnine čojom prodajom će financirati vlastiti doprinos restrukturiranja Uljanik Brodogradilišta. Potencijalni strateški partner Danko Končar u razgovorima sa sindikalcima u Puli ovih dana je, kako tvrde, isticao da računa i da će već 2020. doći do prvih sredstava od prodaje nekretnina, čime se osigura potrebna dokumentacija za gradnju.

Ovaj put usvojena je primjedba Komisije o omjerima participacije u saniranju tvrtke, pa će se država i strateški partner pobrinuti da teret dijele jednako, svaki po 347 milijuna eura, a ne na veći teret države u odnosu 60 naprama 40 posto. Osim višeg iznosa novina koju se najavljuje je još duži rok potreban za restrukturiranje, koji je s prvotnih godinu i pol, pa tri sada povećan na četiri godine.

Strah politike

Iako koncepcija i sve kockice u ovom modelu i dalje nisu jasne, sada je bjelodano i na papir stavljeno ono od čega se mjesecima bježalo, da je u Puli brodogradnja svedena na minimalnu razinu, a da se predviđa ono čemu su se gradski i županijski čelnici iz IDS-a zakleli protiviti - da slijede prenamjene prostornih planova kako bi se na atraktivnoj lokaciji pokrenulo ulaganje u nekretninski biznis.

U lancu nedosljednosti oko slučaja Uljanik sada uskače i zbunjuje do kraja strateški partner Danko Končar, koji u više navrata poručuje da on neće biti većinski vlasnik, već traži da tu ulogu podijeli s državom i radnicima. Končar je, podsjetimo, kao prvu kariku u lancu restrukturiranja, trebao unijeti 200 milijuna kuna u temeljni kapital Uljanika, čime bi stekao većinsko vlasništvo i pokrenuo realizaciju programa.

Uprava

Novi član samo 15 dana

Uprava Uljanika jučer je izvijestila da je Trgovački sud u Pazinu imenovao za člana Nadzornog odbora Antu Tusuna, rukovoditelja Odjela plana i tehnologije Uljanik Brodogradilišta. Kandidat je to kojeg je predložila Uprava, a koji će omogućiti da se do imenovanja novog NO-a mogu donositi odluke, budući da trenutno NO ima samo dva člana, i to u ostavci. Novi član imat će mandat od tek 15 dana, jer se na skupštini 16. listopada očekuje izbor novih članova NO. Imenovanjem se očito ćeli omogućiti da se odobri novi dopunjeni program restrukturiranja kako bi ga se moglo uputiti u Ministarstvo gospodarstva.