U slučaju Badel žalbe rješava Fina zbog ekonomičnosti

Priprema terena za glasovanje/Marko Prpić/PIXSELL

Finino nagodbeno vijeće zaduženo za predstečaj Badela 1862 samostalno je riješilo žalbe vjerovnika. Inače je za to nadležno Ministarstvo financija - Samostalni sektor za drugostupanjski postupak, no to nije presedan, jer kako na naš upit navode iz Fine, "iako nije česta situacija da vijeća samostalno odlučuju o žalbi, to nije ...