U sljedeće dvije godine u centru Zagreba niču čak četiri nova hotela

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Tek je otvoren prije dva dana, a Hotel Academia u nekadašnjem trgovačkom centru Cascade u Tkalčićevoj ulici već je pun za Novu godinu. Hotel s četiri zvjezdice raspolaže s 51 sobom i dva apartmana, a iznajmljivat će i polivalentnu dvoranu predviđenu za konferencije, razne skupove, ali i vjenčanja.

U petak otvaraju i restoran u sklopu hotela koji su nazvali “St. Michael”, koji će se temeljiti na domaćoj, autohtonoj kuhinji. U prizemlju će otvoriti mini trgovački centar, koji bi do kraja veljače trebao biti ispunjen zakupcima, a u siječnju će otvoriti wellness i fitness-centar, piše Večernji list.

"Ciljana klijentela poslovni su ljudi, koji na službenim putovanjima uglavnom odsjedaju upravo u hotelima s četiri zvjezdice. U Zagrebu oni provode prosječno dva do tri dana. Hotel je u potpunosti prilagođen osobama s invaliditetom, a potpuno su im namijenjene i dvije sobe", kaže direktor Academije Ivica Prevolšek, dodajući da su pri otvaranju spustili cijene pa se do Nove godine u hotelu može prespavati za 680 kuna. Cijena je to za polupansion za dvije osobe. To je tek dio investicija u hotelski biznis u glavnome gradu, kojih nije bilo od otvaranja Doubletree by Hiltona 2012. godine.

U izgradnji je i hotel u Ilici 45, kod nekadašnje javne garaže Zagrebparkinga, iza koje stoji tvrtka Ilica Park. Hotel u blizini križanja s Frankopanskom trebao bi biti dovršen do kraja iduće godine. Plan je da hotel ostvari uvjete za tri zvjezdice, a trebalo bi tamo biti najmanje 45 soba za noćenje. Na uglu Trga žrtava fašizma i Boškovićeve ulice Gojko Ostojić, vlasnik međunarodnog sveučilišta Libertas, investira pak u hotel visoke kategorije “Le Premier *4”. Investicija je vrijedna 10 milijuna eura, a hotel će, osim poslovnim i odmorišnim gostima, poslužiti i kao učilište studenata Libertasa, kako je svojedobno objasnio Ostojić. Zgrada je spomenik kulture pa će vanjsko pročelje ostati isto, samo će se restaurirati. Hotel će imati 62 sobe i predsjednički apartman, restoran i bar otvorenog tipa te spa za goste hotela.

Gradit će se i u Maksimirskoj, u blizini parka Maksimir. Na broju 121 tvrtka Papić-gradnja planira hotel od 2800 kvadrata ukupne vrijednosti 40 milijuna kuna, a početak gradnje, kaže direktor Ivan Papić, planira se za ožujak ili travanj sljedeće godine.