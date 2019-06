U prvi veliki kamp s 5 zvjezdica Valamar uložio 280 milijuna kuna

Kamp ima veliki obiteljski Aquapark s čak 1030 četvornih metara vodene površine

Početkom mjeseca u mjestu Funtana, udaljenom sedam kilometara od Poreča, otvoren je Istra Premium Camping Resort.

Riječ je o prvom velikom Valamarovom kampu s pet zvjezdica koji se prostire na 37 hektara i može primiti 2781 gostiju. U njega je u posljednje dvije godine uloženo 280 milijuna kuna, što je uz Valamar Collection Marea Suites 5*, najznačajniji ovogodišnji projekt. Unatoč lošijem vremenu, kamp je već početkom mjeseca imao više od 1500 gostiju, a kako svakim danom stižu novi, a booking ide odlično, do 'Dana otvorenja kampa' 27. lipnja bit će popunjena većina kapaciteta.

Najviše gostiju dolazi iz Njemačke i Austrije iako je, napominju u Valamaru, još uvijek teško dati točnu strukturu gostiju. Kamp svojim širokim izborom luksuznog smještaja može zadovoljiti i najzahtjevnije goste, od onih koji traže lijepu parcelu do mora, moderni camping home ili luksuznu camping vilu s privatnim bazenom.

Zabavna zona za djecu

Što se cijena tiče, one se za parcele kreću od 15 do 119 eura, a za luksuzniji smještaj od 58 do 567 eura. Primjerice, za Glamping šator s potpuno opremljenom kuhinjom, kupaonicom i dvije spavaće sobe u špici sezone potrebno je izdvojiti oko 250 eura dnevno, dok je najam najskuplje Camping Ville koja može primiti do šest ljudi, nešto iznad 500 eura. Kamp ima veliki broj zabavnih sadržaja za djecu od kojih je posebno ističe Aquamar - obiteljski vodeni park s pet bazena i vodenim atrakcijama ukupne vodene površine od 1030 četvornih metara.

Ono što posebno oduševljava je velika zabavna zona u zatvorenom u kojem se nalaze razne igraonice, dječji klubovi i veliki teatar. Igraonice su opremljene prema Super Maro programu te prilagođene za djecu do 3 godine, 3 do 7 te 7 do 12 godina. U središtu kampa nalazi se centralni trg Piazza na kojem se svake večeri održava program Musi&Fun, a prostor je okružen nizom malih specijaliziranih trgovina i barova. Iako se u njima nude uglavnom probrani kvalitetniji proizvodi, njihove cijene ne razlikuju se mnogo od onih u trgovinama.

Bez pretjerivanja cijena

Tako se recimo ponajbolji svjetski craftovi mogu dobiti već za 30 do 35 kuna, a cijena nekih vina bila su čak i niža od onih u specijaliziranim trgovinama. Ljubitelji sportskog života mogu koristiti terene i poligone u Sport parku, a za gurmane su u sklopu kampa predviđena tri tematska restorana - Grano Duro, Oliva Grill i Mezzino Snack Bar. Valamar je do sada u hrvatski turizam ukupno uložio 5,8 milijardi kuna. U sklopu trogodišnje strategije rasta i razvoja u turistički portfelj uložili su ukupno 2,5 milijarde kuna, a ako se uključe i investicije u širenje poslovanja i akvizicije, i više od 3 milijarde kuna.

Kamp u brojkama