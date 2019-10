'U Podstrani boravi niz gostiju koji nisu tu samo zbog sunca i mora'

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Drugi dan Međunarodne konferencije Kralj Artur i Lucije Artorije Kast u Podstrani- od antičkih tragova do turističke ikone obilježili su primjeri dobre prakse kojima se pokazalo kako povijesne ikone utkati u turističku ponudu destinacije.

˝Ovo je za nas velika priča, bilježimo porast noćenja, no nedostaje nam prepoznatljivost. Po priči o Luciju Artorije Kastu i/ili Kralju Arturu moguće je našu destinaciju napraviti prepoznatljivom, i da upravo to postane motivom dolaska gostiju. Mi povijesne činjenice možemo isticati, no nedostaje nam lokalitet jer nije uređen kako bi trebao biti˝, kaže Zdravka Švenda, direktorica Turističke zajednice Podstrana.

Kako ističe Tonči Glavina, državni tajnik u Ministarstvu turizma, kulturni turizam je jedan od deset ključnih turističkih proizvoda koji resorno ministarstvo planira razvijati. U svijetu čak 40 posto putovanja odnose se na kulturni turizam, a kod nas je oko 13 posto gostiju dolazi motivirano time tako da je, kaže Glavina, potencijal ogroman.

Jedinstveni u Europi

˝Jedinstveni smo na nivou Europe, što se tiče svjetske razine, odmah smo iza Kine i Japana. U ovom splitskom bazenu imamo svašta, od Klisa, Kaštela, Trogira, Starigrada na Hvaru i lako dođete do zaključka da smo mi kolijevka tog vida turizma.. Priča o Kralju Arturu može biti zanimljivi kotačić, ali zahtjeva sustavni pristup i razvoj – ne samo u Podstrani, već šire. Sve naše destinacije mogu ponuditi svih tih deset točaka koje mi razvijamo, od ciklo do aktivnog turizma, obiteljskog, zdravstvenog turizma, samo je pitanje je li mudro razvijati sve˝, kaže Glavina.

Da bi razvoj bio potpun, smatra Neven Šerić, profesor Ekonomskog fakulteta u Splitu, sve počiva na lokalnoj zajednici i sinergiji struke, znanstvene zajednice i dionika u turizmu. ˝To da je Artorije ovdje poveo dio života smo mi znali odavno i sad se trebamo diči iznad toga i vidjeti što ta priča sve nudi, tu je još puno tajni zakopano i na tome treba raditi.Hrvatska je relativno nova europska država i nismo toliko poznati u svijetu, mi kad bismo govorili o tome za početak moramo objasniti što je Hrvatska. Mi možemo raslojavati to koliko hoćemo, ali u tome moramo biti jasni u tome. Priča je važna, ona je izvor, ona prodaje proizvod ˝, istaknuo je Radoslav Bužančić, voditelj Konzervatorskog odjela u Splitu.

Dario Radović, predsjednik ogranka Matica Hrvatska Podstrana smatra da su na dobrom putu što dokazuje i činjenica da sada u postsezoni u Podstrani boravi niz gostiju koji nisu tu samo zbog sunca i mora. ˝Iako smo kamenčić u stvaranju turističke ponude, u tom smjeru treba širiti tu ponudu na čitavu destinaciju˝, tvrdi Radović.

Sinergijom do uspjeha

˝Kod povijesnih artefakata moramo biti točni, no kod legenda se smijemo malo poigrati. Ipak, kulturna baština nam daj temelj i tim legendama, no globalno brendiranje zahtijeva puno vremena i sinergije˝, napominje Šerić.

Švenda ističe kako treba raditi i na tome da i iznajmljivači prepoznaju potencijal kulturnog turizma.

˝Mi nismo i ne želimo biti destinacija masovnog turizma zbog toga moramo dobiti goste više platežne moći koji dulje ostaju. Na tome radimo postepeno, bez velikih rezova. Ipak, bez dionika na lokalnoj razini, promjena nema. Svi trebamo uložiti energiju u mijenjanje svijest, stavljati prave teme u fokus. Ako nema toga nema, nema ni razvoja nego nam prijeti nestanak˝, zaključuje Glavina.