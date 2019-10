U Hrvatskoj postavljeno na stotine nadzornih kamera nove generacije, doznajte koje su njihove lokacije

Ilustracija: Getty Images

U posljednjih nekoliko tjedana vjerojatno ste pročitali pregršt članaka u kojima se Ministarstvo unutarnjih poslova RH (MUP) pohvalio kako su kupili i instalirali veći broj kamera za nadzor prometa u cijeloj Hrvatskoj, odnosno na svim važnijim prometnicama između gradova.

Radi se o kamerama nove generacije koje su tehnološki osjetno naprednije od prethodnih generacija, teže su uočljive i zasigurno će vrlo brzo početi “puniti” državni proračun, piše Racunalo.com.

Naime, trenutno se samo testiraju, no već sada statistika govori kako su u samo dva mjeseca zabilježile više od 50.000 prometnih prekršaja, najčešće prekoračenje ograničenja brzine. No, to nije sve, nove kamere mogu snimiti i video npr. nepropisnog pretjecanja, ali i korištenje smartfona u vožnji ili nekorištenje sigurnosnog pojasa. MUP-ov novi “Veliki brat” sve vidi!

Razni izvori navode različite brojke koliko je kamera postavljeno, no radi se o stotinama novih kamera koje će pratiti promet. Olakotna okolnost je podatak kako i dalje vrijedi “popust” od 50% na kazne čiji je iznos manji do 2.000 kuna, naravno ako je platite u roku od 3 dana od primitka kazne. Isto tako, vrijedi i tolerancija brzine (zbog mjerne pogreške) – za brzine do 100 km/h ona iznosi 10 km/h, a za brzine veće od 100 km/h to je 10% izmjerene brzine.

Evo i nekih tehničkih karakteristika novih kamera, a koje je dobro znati:

– radarski snop pokriva do 6 prometnih traka, radi 24/7

– vozilo se “lovi” na 100-tinjak metara, a fotografija se snima na 35 metara

– snimaju do 32 vozila u snopu istodobno (u oba smjera)

– mogu imjeriti brzine do 300 km/h

– 20MP senzor koji snima četiri slike u sekundi

Google Maps već je počeo na Android i iOS uređajima prikazivati lokacije na kojima se nalaze kamere za nadzor prometa i brzine, kao i ograničenja brzine tijekom vožnje.