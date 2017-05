Tri glasa nose prevagu: Saznajte koja tri zastupnika su 'na vagi'

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Novi odnos snaga u saboru pokazat će dva važna glasovanja - jedno o opozivu ministra financija Zdravka Marića i drugo o izboru Gordana Jandrokovića za novog predsjednika Sabora.

Iako i vladajući i oporba stalno ističu da će imati dovoljno ruku - čini se da nitko u ovom trenutku nema većinu. S druge strane SDP-ov Gordan Maras prozvao je kolege iz oporbe jer su dali potpis za smjenu Bože Petrova, piše Dnevnik.hr.

Inicijativa za opoziv ministra financija neće biti pucanj u prazno, tvrde u SDP-u. "Ja sam uvjeren da Zdravko Marić već u ovom trenutku defakto već nije ministar, on to je samo na papiru", kaže Maras.

Za rušenje ministra Marića oporba treba 76 ruku, ali zasad mogu računati samo na 74. Tu je 37 SDP-ovih zastupnika, HNS-ovih devet, 15 Mostovih, po tri IDS-a i Živog zida te po jedan glas HSU-a i SNAGA-e.

Upitno je kako će glasovati nezavisni zastupnici Željko Lacković i Željko Glasnović te tri zastupnika stranke Promijenimo Hrvatsku.

Premijer Andrej Plenković se ne boji glasovanja o opozivu. "Tu raspravu ćemo provesti pa ćemo vidjeti koliko tko glasova ima. U svakom slučaju na vidim po kojoj bi to računici mogla oporba imati 76 glasova za izglasavanje nepovjerenja prema jednom od najkvalitetnijih ministara", rekao je Plenković.

IDS je za opoziv Marića, ali su dali i potpis za rušenje Bože Petrova što im zamjera SDP-ov Gordan Maras. "Mislim da bi mi se ruka osušila da potpišem HDZ-ovu inicijativu koju mi na potpis donese Jandroković", napisao je Maras na Facebooku.

Iz IDS-a mu odgovaraju: "Meni je žao što unutar SDP-a postoje očito struje koje su sklonije suradnji sa ektremno desnim Mostom. Rekao sam, čovjek koji se odbio poć poklonit žrtvama u Jasenovac, koji se očito zalaže za umanjenja prava na izbor protiv pobačaja i čovjek koji želi ukinuti Istru", kaže Boris Miletić, predsjednik IDS-a.

HDZ skuplja potpise za izbor Gordana Jandrokovića za predsjednika sabora. Zasad imaju sigurne 72 ruke. 56 zastupnika iz redova stranke, 8 manjina, dva Demokršćanske stranke te dva zastupnika iz redova Bandićeve stranke i Reformista. Po jedan glas dolazi od HSLS-a, Hrasta, HDSSP-a te nezavisnog Željka Lackovića. Upitni su glasovi stranke Promijenimo Hrvatsku, te nezavisnih Brune Esih i Željka Glasnovića.

Glasnović svojoj bivšoj stranci poručuje: "Pogledajte gdje je prije sjedio gospodin Jandroković, Vlada Jadranke Kosor, Sanader i tako dalje. Ako niste kuću izgradili prije hoćete opet stavit istog graditelja", kaže Glasnović. Na pitanje znači li to da neće podržati Jandrokovića, Glasnović odgovara: "Ja sam danas bio na misi, tražio sam smjernice i nema kompromisa sa takvim ljudima".

Prije glasovanja o Marićevom opozivu, HDZ želi smijeniti Petrova i postaviti Jandrokovića. Most je protiv. "Oni će učinit sve da zaštite kriminal u Agrokoru da ne dođe do rasprave o Agrokoru. Žele sve gurnuti pod tepih, ali mi to nećemo dopustiti. Božo Petrov je predsjednik Sabora", kaže Nikola Grmoja. U oba slučaja prevagu mogu odnijeti tri zastupnika stranke Promijenimo Hrvatsku, piše Dnevnik.hr.