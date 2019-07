Tko se autom sudari s divljači, može dobiti i do 100.000 kuna: Evo što morate napraviti

Foto: Getty Images

Ako vozač naleti na životinju i ošteti auto, od osiguranja koje ide preko Hrvatskog lovačkog saveza može dobiti odštetu do 100.000 kuna. Ima li u nesreći poginuli ili teško ozlijeđenih, odšteta je do 1,5 milijuna kuna. Rekli su to za 24sata iz Ministarstva poljoprivrede.

Unatrag godinu i pol dana na hrvatskim cestama su se dogodile 1152 prometne nesreće zbog naleta vozila na životinju. Samo u ovoj godini na području Policijske uprave požeško-slavonske bilo je 110 prometnih nesreća sa životinjama, u kojima je nastala materijalna šteta od 376.000 kuna.

Srndaći najčešći 'krivci'

Pred aute je u Slavoniji u čak 92 slučaja izletjela srneća divljač, no i drugdje ona najviše stradava. Zimi vozači najviše nalijeću na srneću divljač, koja izlazi na ceste i liže sol s nje kojom se ceste posipaju. A sol je njima prava poslastica.

- Svaki vozač mora znati da divlje životinje nisu došle k nama nego smo mi njihovi gosti - upozorava Bojan Marković, tajnik Lovačkog saveza Primorsko-goranske županije.

Do prije godinu dana svako je lovačko društvo bilo samo odgovorno za plaćanje odštete vozačima koji su naletjeli na divljač, a nisu napravili nikakav prometni prekršaj. Sad postoji jedinstvena polica osiguranja Hrvatskog lovačkog saveza. Po njoj, ako vozač nije kriv, bez obzira na to ima li kasko osiguranje ili ne, stječe pravo na odštetu.

Treba pozvati policiju

Udari li vozač na cesti divljač, i nastane materijalna šteta, treba pozvati policiju, koja će pozvati lovočuvara. Policija će obavijestiti i osiguravajuće društvo. Lovočuvar će se pobrinuti za stradalu životinju, a osiguranje Lovačkog saveza vozaču isplatiti odštetu. Već smo naveli da je za materijalnu štetu moguće dobiti i 100.000 kuna, a ako ima poginulih ili teško stradalih, odšteta može biti do 1,5 milijuna kuna.

Pored toga, privatno kasko osiguranje ili posebno pokriće za sudar sa životinjama, vozaču može osigurati dodatnu odštetu. Ali ako je prebrzo vozio, nije poštovao upozorenja na divljač, ako je imao alkohola ili droge u krvi, odštete neće biti ni po jednoj polici.

A neće je dobiti ni ako vozač uspije životinju izbjeći na cesti, pa nakon toga, primjerice, udari u ogradu, stupiće, drvo...

- Čini se da je isplativije udariti medvjeda, koji nam je izletio pred auto nego ga izbjeći pa zato udariti u nešto drugo - kaže Marković.

Pojednostavljeno - ako se životinja udari, moguće je dobiti odštetu, a ako se ona zaobiđe pa svejedno nastane šteta na vozilu, onda nema odštete. Naš sugovornik objašnjava naoko čudnu križaljku.

- Ima vozača koji izmisle da su naletjeli na životinju kako bi dobili odštetu. A ako su se sa životinjom zbilja sudarili, no ona je pobjegla, to moraju nekako i dokazati - kaže Marković.

Vozače upozorava na to da divljač ima svoje tisućljetne prijelaze, koje cesta ne može omesti.

Postoje slučajevi kad će vozači nešto i platiti ako udare životinju. Ako prebrzo vozi, ima alkohola u krvi ili ne poštuje znak za divljač (a taj znak znači da se mora bitno usporiti), tad će vozač čak platiti i kaznu za prekršaj i kaznu za “sudar” sa životinjom.