Taksisti besplatno voze građane na groblja

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Taksisti udruga Radio taxi Split i Dubrovnik besplatno će 1. studenoga, u razdoblju od 10.00 do 12.00 sati ujutro, prevoziti građane do gradskih groblja. Time svima žele omogućiti prikladno obilježavanje ovog datuma, a posebno pozivaju starije, nemoćne i obitelji s malom djecom da iskoriste mogućnost lakšeg dolaska do odredišta.

Besplatnu vožnju na dan Svih svetih u navedenom razdoblju možete ostvariti isključivo pozivom na sljedeće brojeve telefona: Dubrovnik 020 411 411, Split 021 47 37 37. Ostatak dana cijene ostaju iste kao i svakog dana te se neće povećavati bez obzira na očekivanu veliku potražnju. Građani tako mogu računati na siguran i brz prijevoz po fiksnom cjeniku.

„Ovom akcijom želimo pomoći svima, a prije svega onima kojima je najteže putovati autobusnim prijevozom, da stignu do posljednjeg počivališta svojih najmilijih. Poznato je da su na ovaj blagdan gužve na prometnicama velike, autobusi do groblja pretrpani, a ponegdje je na snazi i posebna regulacija prometa, stoga želimo što većem broju ljudi olakšati prijevoz na taj dan.

Besplatan prijevoz 1. studenoga početak je niza aktivnosti kojima će se taksisti u narednom periodu zahvaliti građanima na povjerenju koje nam svakodnevno poklanjaju već desetljećima.“ – izjavio je Božo Miletić, predsjednik Udruženja obrtnika autotaksi prijevoznika Dubrovnik i predsjednik Udruženja taksi prijevoznika pri Hrvatskoj obrtničkoj komori.