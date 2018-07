Svi bi išli u Rusiju: Veliki porast zahtjeva za 'žurnim' putovnicama, navala za charter letove

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Svi bi u Rusiju, a to najbolje dokazuju ovotjedne gužve u zagrebačkoj Petrinjskoj gdje su redovi išli do glavnog ulaza. Kako doznaje RTL, u razdoblju od 1. lipnja 2018. do 4. srpnja 2018. u Policijskoj upravi zagrebačkoj izdane su 1.963 žurne putovnice, od čega 1.103 osobama muškog spola, a 860 osobama ženskog spola.

"U odnosu na mjesečne prosjeke za prvih pet mjeseci 2018. godine možemo reći da je u traženom razdoblju došlo do povećanog broja izdanih žurnih putovnica za oko 20 posto", odgovorili su iz PU zagrebačke.

Ban Tours također muku muči s udovoljavanjem svim zahtjevima pa je tako od najave prikupljanja podataka za četvrtfinale SP u Rusiji Ban Tours zaprimio više od 2.236 e-mailova s upitima za nadolazeću utakmicu.

Ban Tours je uspio zakupiti dva charter leta za subotnju utakmicu u Sočiju s ukupno 370 mjesta na avionima. Prema navedenim podacima ukupno je više od 11.180 osoba tražilo svoje mjesto na dva charter leta što znači da je Ban Tours u konačnici mogao ponuditi mjesto za svega 3 posto pristiglih upita.