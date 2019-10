Stiže jače cjepivo protiv gripe i bit će besplatno za sve građane

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) ove godine je nabavio četverovalentno cjepivo protiv gripe, koje će biti besplatno za sve kategorije građana, kazala je dr. Vesne Višekruna Vučina iz Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti HZJZ-a za 24sata.

Podsjetimo, do sad su se građani besplatno cijepili trovalentnim cjepivom, koje je uz dva najčešća soja virusa A gripe (H1N1 i H3N2), sadržavalo i jedan soj virusa B gripe, dok su oni koji su željeli četverovalentno cjepivo, koje sadrži dva soja virusa tip B (Victoria i Yamagata), to cjepivo morali kupovati sami. To će cjepivo pružati bolju zaštitu od gripe.

"Lani se protiv gripe cijepilo ukupno 323.303 ljudi koji spadaju u rizične skupine, za koje HZJZ nabavlja cjepivo i za koje je cjepivo besplatno. S obzirom na procjenu broja stanovnika starijih od 65 godina u Hrvatskoj, procjenjujemo da je cijepljeno 29 posto ljudi starijih od 65 godina, što je porast cjepnog obuhvata u odnosu na prošlu sezonu kad je cijepljeno 23 posto ljudi iste dobne skupine. To je i dalje značajno manje nego prije desetak godina, kad ih se cijepilo oko 40 posto starijih od 65 godina, a daleko ispod cilja EU i Svjetske zdravstvene organizacije, koji teži postizanju 75-postnog obuhvata kod starijih od 65 godina", kaže dr. Vesna Višekruna Vučina.

Uz starije, cijepljenje se preporučuje svim pacijentima s kroničnim oboljenjima, posebno onima s oboljenjima srca i pluća. Preporuka je cijepiti i djecu i adolescente kod kojih postoji pad imuniteta, posebno djecu s oštećenom plućnom funkcijom (primjerice kod cistične fibroze, kronične astme i slično), ili kogenitalnim srčanim manama. Cijepiti bi se trebali i dijabetičari, ljudi s kroničnim bubrežnim bolestima i oštećenjem imunog sustava (uključujući HIV infekciju).

Cijepljenje se posebno preporučuje i djeci i adolescentima na dugotrajnoj terapiji lijekovima koji sadrže acetilsalicilnu kiselinu (radi izbjegavanja nastanka Reye sindroma uz influencu). Ako se ljudi kojima se cijepljenje preporučuje zbog svog zdravstvenog stanja ne mogu cijepiti, to bi obavezno trebali učiniti ljudi iz njihove bliske okoline, kako bi se smanjio rizik od toga da se zaraze gripom, ističu u HZJZ.

Cijepljenje će, kao i svake godine, započeti početkom studenoga, oko Svih Svetih, dok se gripa obično javlja s prvim hladnim danima, najčešće krajem studenog i početkom prosinca. Lani su prvi slučajevi gripe prijavljeni u zadnjem tjednu studenog, dok je vrhunac epidemije dosegnut polovicom siječnja i trajao je do polovice, odnosno do pred kraj veljače, također očekivano.

Broj oboljelih

U sezoni gripe 2018./2019. službeno je prijavljeno 61.206 oboljelih od gripe. Od toga je kod 98 posto njih zabilježen virus tipa A (oko 75 posto u tipu H1N1, a ostalo H3N2). Kod dva posto oboljelih od B virusa u 98 posto slučajeva bio je u pitanju B-Yamagata virus.

Od gripe umrlo 107 ljudi

Prema podacima koje su nam proslijedili iz HZJZ-a, od gripe je lani umrlo 107 ljudi, no procjenjuje se da kod određenog broja umrlih nije prijavljena smrt od posljedica gripe. Naime, kad je riječ o kroničnim bolesnicima ili starijim ljudima, gripa može dovesti do pogoršanja njihovog stanja, ali je uzrok smrti nešto drugo.

Temperatura skače do 40

Gripa se obično javlja naglo i većina simptoma se razvija u okviru od 3 do 6 sati od prvih simptoma. Simptomi gripe mogu potrajati od 7 do 10 dana ili dulje, s temperaturom između 38 do 40 stupnjeva, koja se najčešće javlja odmah i može potrajati od tri do četiri dana. Među tipičnim simptomima su i glavobolja te bol u mišićima, kao i umor i slabost koji mogu potrajati i do tri tjedna, te suhi kašalj, piše 24sata.

Obavezno mirujte tjedan do dva

Vrlo je važno imati na umu da gripu ne bismo smjeli prehodati, odnosno da treba mirovati barem 7 do 14 dana, dok se ne povuku glavni simptomi, uz tople čajeve i što više vitamin C. Lijekove protiv temperature uzimajte samo ako ona prelazi 38 stupnjeva. Mirovanje je posebno važno kod ljudi slabijeg imuniteta jer se lako mogu razviti komplikacije, pri čemu neke mogu biti opasne po život.