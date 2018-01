Stečeno iskustvo bit će mi dobra odskočna daska za daljnju karijeru

Domagoj Čičko, student zagrebačkog Filozofskog fakulteta/Sandra Šimunović/PIXSELL

Nadam se da ću pronaći posao koji želim raditi i da ću imati priliku istražiti različite mogućnosti poslovnog svijeta i pritom moći dodatno razviti svoje poslovne vještine i znanja stranih jezika. Također se nadam da ću u bliskoj budućnosti moći dalje nastaviti svoje školovanje na višim razinama", priča o svojim profesionalnim planovima u budućnosti student zagrebačkog Filozofskog fakulteta Domagoj Čičko.

Domagoj je, zahvaljujući projektu 'Iskustvo zlata vrijedi' upravio završio praksu u Rail Cargo Logistics Hrvatska, što mu mnogo znači jer, kaže, student je s invaliditetom. "Smatram da ovakvi projekti pridonose razvoju profesionalnih vještina studenata, stjecanju poslovnog iskustva te uvida u poslovni svijet i radno okruženje. Također, mogu poslužiti kao dobra odskočna daska za daljnju karijeru. Dodatna važnost ovakvih projekata ogleda se u činjenici da je naglasak stavljen na studente s invaliditetom i studente slabijeg imovinskog stanja, koji čine posebne skupine sa specifičnim otežavajućim okolnostima, a ovakvi projekti im pomažu u svladavanju tih prepreka i omogućuju im stjecanje poslovnog iskustva koje je iznimno važno u izgradnji buduće karijere", kaže Domagoj Čičko.

Visoka razina motiviranosti

Tvrtka Rail Cargo Logistics specijalizirana je za sve vrste transporta, a svojim klijentima nudi I mogućnost skladištenja. U ovom projektu sudjeluje već nekoliko godina. Iskustva su im vrlo pozitivna. "U Rail Cargu vjerujemo kako svaka osoba treba dobiti priliku da se razvija u poslovnom i privatnom životu, a iz vlastitog iskustva znamo kako je poslovno iskustvo često bitnije od formalnog obrazovanja. Bez obzira na postojeće predrasude u društvu, smatramo kako osobe s invaliditetom trebaju i mogu imati jednake mogućnosti kao i osobe bez invaliditeta. Iz tog razloga odlučili smo podržati i uključiti se u ovaj projekt. Naš glavni motiv je podignuti razinu svijesti o potencijalima osoba s invaliditetom te omogućiti takvim mladim osobama što bezbolniju integraciju u poslovni svijet", ističe direktor Rail Cargo Logistics Hrvatska Davor Belamarić.

Domagoj iz ove tvrtke, kaže, nosi samo lijepe emocije i podsjetnik na to kako izgleda ugodno poslovno okruženje kojem invaliditet zaposlenika ne predstavlja problem. "Iako tijekom prakse nisam stekao neka specifična nova znanja jer sam radio poslove koje sam već poznavao, stekao sam naviku rada u okviru tima te uvid u načine organiziranja poslovanja jedne tvrtke. Moji dojmovi o poslovnom okruženju su izuzetno pozitivni, a cijeli je radni kolektiv bio izuzetno srdačan i profesionalan", ne krije zadovoljstvo Domagoj.

Poslovni dojmovi na obje strane su odlični, jer i u Rail Cargo Logisticsu su jako zadovoljni rezultatima koje je Domagoj pokazao i načinom na koji se uklopio u radno okruženje. "Iako u projektu sudjelujemo već nekoliko godina, ovo je tek drugi put da smo imali osobu s invaliditetom na praksi, no moramo istaknuti kako je naše relativno skromno iskustvo i više nego pozitivno. Praktikanti s invaliditetom imaju visoku razinu motivacije i ulažu veliki trud u izvršenje svojih zadataka u sklopu poslovnog okruženja. To zalaganje i želja za učenjem nerijetko su i veći nego kod praktikanata i studenata bez poteškoća što dovodi ne samo do razbijanja eventualnih predrasuda već omogućava ostalim zaposlenicima da na primjeru toga uče i rade na osobnom ili poslovnom razvoju.

Problem predrasuda

Mislim kako se Domagoj odlično snašao u našem okruženju i pritom moram naglasiti kako je naše svakodnevno radno okruženje jako dinamično i na momente hektično zbog prirode posla kojim se bavimo. Vjerujem kako je povremeno možda imao i previše informacija za upiti, ali on je staloženo i više nego korektno ispunio svaki zadatak koji se stavio pred njega. Nadamo se da je imao prilike steći poslovna iskustva koja će mu u budućnosti koristiti u životu", ocijenio je Belamarić vrijeme koje su proveli radeći s Domagojem.

Dodaje kako svaka mlada osoba, nevezano da li se radi o osobi s invaliditetom ili ne, ima potencijal koji akademska zajednica treba znati prepoznati i izbrusiti, a gospodarstvo iskoristiti. Na žalost, kaže, zbog brojnih predrasuda koje su još uvijek prisutne u našem društvu, gospodarstvo u širem, a poslodavci u užem smislu još ne prepoznaju osobe s invaliditetom kao izvor kvalitetne radne snage, a to je situacija koju u ovoj kompaniji definitivno žele promijeniti sudjelovanjem u ovakvim projektima.

"Suradnja između akademske zajednice i gospodarstva je neophodna - s jedne strane gospodarstvo diktira trendove na tržištu rada za koje akademska zajednica mora osposobiti mlade ljude, a s druge strane, akademska zajednica oblikuje ljude koji će jednoga dana voditi to isto gospodarstva", zaključuje Belamarić. Iako još ne zna u kojem će se smjeru razvijati njegova buduća karijera, Domagoj vjeruje kako će mu stečeno radno iskustvo u Rail Cargu te usvojeni načini svladavanja novih vještina i znanja uvelike pomoći na svakom budućem radnom mjestu.