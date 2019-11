Split na 19 kućica zaradi više nego Zagreb na njih čak 228

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Split, Dubrovnik, Zadar, Rijeka i Varaždin, koji imaju adventsku manifestaciju u središtu, zbog toga u gradsku blagajnu ili blagajnu gradskih tvrtki dobiju puno više novca od Adventa, pišu Denis Mahmutović i Ivan Pandžić za 24 sata.

U Zagrebu je biznis s ugostiteljskim i trgovačim kućicama prepušten privatnim tvrtkama. One onda zarađuju na gradskoj imovini jer lokacije daju u podzakup ugostiteljima po cijenama znatno višim nego što ih plaćaju gradu.

Ostali gradovi imaju potpuno različite modele. Split, Dubrovnik, Zadar, Rijeka, Varaždin, ali i Osijek, od kojega detalji i cijene nisu stigli do zaključenja broja, organizaciju Adventa prepuste svojoj tvrtki ili turističkoj zajednici. Gradska tvrtka ili turistička zajednica organizira postavljenje kućica te na javnom pozivu traži ugostitelje ili trgovce koji će ih zakupiti. Prijavljeni licitiraju za kućice ili se bore svojom ponudom ako je cijena fiksna. I onda, kad su izabrani najbolji, oni imaju pravo poslovati na Adventu.

U Zagrebu je sve obratno. Nikakvog natječaja nema. Turistička zajednica Zagreba, koju vodi Martina Bienenfeld, unaprijed je odredila tvrtke, poput Demo Rebusa, Katapult promocije, Kokoš ili jaje, Katapult Koncepta, Katapult eventa, Peperminta, Dobre note, Svibanj projekta i druge da su organizatori Adventa. Te tvrtke se onda javljaju Zagrebu te dobiju pravo postaviti ugostiteljske i trgovačke kućice za vrlo nisku cijenu jer dobiju i popust. Primjerice, dosad je Zagreb odobrio postavljanje 228 kućica i od toga će uprihoditi točno 756.375 kuna. U prosjeku nešto više od 3300 kuna po kućici za 40 dana Adventa.

A onda te privatne tvrtke dalje iznajmljuju ugostiteljima kućice. Cijena? Od 23.000 do čak 100.000 kuna po kućici za trajanja Adventa. Ugostitelj koji u konačnici prodaje u kućici tako zbog tog posrednika plaća i desetke puta višu cijenu.

A to ne postoji ni u jednom drugom gradu koji nam je odgovorio.

- Podazkup kućice je strogo zabranjen - redom glase odgovori Splita, Dubrovnika, Zadra, Varaždina i Rijeke, koji ne dopuštaju da kroz preprodaju lokacije zarađuju posrednici.

A da od Adventa može imati korist i gradska blagajna umjesto privatnih tvrtki, najbolje svjedoči odgovor iz Splita. Ali i ostali gradovi, osim Varaždina, po kućici zarađuju više od Zagreba iako je u Zagrebu najveća manifestacija.

Tvrtka Spalatum DMC u vlasništvu Grada Splita će na samo 19 kućica na Rivi i okolnim ulicama zaraditi gotovo 100.000 kuna više nego Zagreb na 228 kućica! Kako su to uspjeli?

Kažu da su prepustili organizaciju Adventa svojoj tvrtki Spalatum i Turističkoj zajednici Splita.

- Kućice su u vlasništvu tvrke Spalatum i oni raspisuju natječaj za njihov najam na unaprijed određenim lokacijama - odgovorili su nam.

Početna cijena ovisi o lokaciji i je li namjena ugostiteljska, za slatkiše ili trgovačka. Najveću početnu cijenu ima ugostiteljska kućica u prvoj zoni na Rivi - čak 50.000 kuna. Najjeftinije je zakupiti trgovačku kućicu na Rivi - početna cijena je 17.600 kuna. Ostale zone i cijene su između. Ukupno je 19 kućica.

- Ukupan prihod od najma je 860.000 kuna bez PDV-a i od toga će se podmiriti troškovi manifestacije - odgovorili su iz drugog najvećega grada u Hrvatskoj.

Na sličan način je i Zadar prepustio organizaciju svojoj tvrtki Tržnica Zadar. Oni nemaju svoje kućice, nego njih 25 unajme i raspisuju natječaj za zakup.

- Početna cijena po kućici je od 20.000 do 26.000 kuna za Advent, a kućice se daju najboljem ponuđaču - kažu iz Tržnica.

Ove godine će od tog uprihoditi 837.000 kuna. Dakle, da rezimiramo, Zagreb zato što dopušta podzakup i prepušta cijeli posao unaprijed određenim tvrkama uprihodi prosječno 3300 kuna po kućici, Split 45.263 kune, a Zadar 33.480 kuna. Rijeka prepušta organizaciju svojoj Turističkoj zajednici. Ona raspisuje natječaj za najam kućica i određuje sadržaj koji želi. Svatko tko se prijavi dužan je navesti cijenu koju je spreman platiti i što nudi. Po tim kriterijima biraju se najbolji, pa će Turistička zajednica Rijeke dobiti za 51 kućicu 650.000 kuna, prosječno 12.745 kuna po kućici.

Dubrovnik sve prepusti svojoj tvrtki Dubrovačka baština. Oni će postaviti 33 kućice, a cijena zakupa je od 4000 do 20.000 kuna (na Stradunu). Raspisuju javni poziv, ali za sadržaj, cijenom se ne licitira. Uprihodit će kućica oko 400.000 kuna.

Varaždin preko svoje Turističke zajednice želi omogućiti obrtnicima, OPG-ima i tvrtkama sudjelovanje na Adventu po niskim cijenama. Tko će sudjelovati odlučuje se nakon javnog poziva, a cijene su fiksne, ali ne uključuju trošak struje ili odvoza otpada. Turistička zajednica Varaždina će za 33 kućice uprihodovati 85.200 kuna koje će, kažu, iskoristiti za trošak manifestacije.

Čak i Osijek ispred Zagreba

Stigao je i odgovor Grada Osijeka, a on potvrđuje da i taj grad koji se ne može nositi s kupovnom moći stanovnika Zagreba i njegovih turista ipak uprihodi više po kućici nego bogati Zagreb. S tim da Advent u Osijeku traje samo do Badnjaka, a ne do 8. siječnja kao u Zagrebu. Niti oni nemaju model po kojem onaj tko unajmi kućice od grada može zarađivati na podzakupu, a one koji će prodavati i izlagati – biraju na natječaju! Grad organizira Advent u suradnji sa svojom Turističkom zajednicom koja je raspisala natječaj i birala zakupnike kućica po ponuđenoj cijeni i koliko im se ponuda uklapa u predloženi koncept Turističke zajednice. Sav prihod od najma kućica ostaje Turističkoj zajednici, a ove godine računaju na 200.000 kuna. To je prosječno nešto više od 3.700 kuna po kućici, što je opet 400 kuna više od Zagreba u kojem Advent traje 10 dana duže.

- Cijene za kućice su formirane u kategorijama (trgovačke i ugostiteljske) i s brojnim podkategorijama (tradicijski obrt, preprodavač, ugostitelj - ulična gastronomija, ugostitelj - regionalna kuhinja…). Zavisno od njih cijena zakupa je u rasponu od 1.500 do 10.000 kuna za vrijeme trajanja manifestacije od 30.11. do 24.12. 2019, odgovorili su iz grada Osijeka za 24 sata.