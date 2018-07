Skupština Petrokemije donijela odluke o dokapitalizaciji

Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL

Dioničari Petrokemije na glavnoj su skupštini u ponedjeljak donijela odluke o pokriću lanjskog gubitka, kao i odluku o povećanju temeljnog kapitala do najviše 450 milijuna kuna uplatom u novcu i izdavanjem novih dionica.

Kako su priopćili iz Petrokemije, na glavnoj skupštini, sukladno unaprijed najavljenom dnevnom redu, donesene su odluke o pokriću gubitka ostvarenog u 2017. godini, o povećanju temeljnog kapitala ulozima u novcu i izdavanju novih dionica te davanju odobrenja za stjecanje dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje.

"Time su stvoreni uvjeti za završni proces realizacije programa restrukturiranja društva i pravni okvir za dokapitalizaciju Petrokemije", ističu iz kutinskog proizvođača mineralnih gnojiva. Prema odlukama skupštine, temeljni kapital Petrokemije će se najprije povećati ulozima u pravima, i to sa 42,9 na 492,9 milijuna kuna, odnosno za 450 milijuna kuna. To će se provesti izdanjem novih 45 milijuna dionica, nominale 10 kuna, a te će nove dionice upisati i uplatiti država putem Centra za restrukturiranje i prodaju (CERP). Podloga za to je Vladina odluka iz svibnja o kupovini tražbina banaka prema Petrokemiji u iznosu od 450 milijuna kuna. Sukladno toj odluci, uprava Petrokemije potpisala je dodatke ugovora o kreditima od Erste&Steiermarkische banke, Hrvatske poštanske banke i Hrvatske banke za obnovu i razvitak s novim vjerovnikom - Republikom Hrvatskom, u ukupnom iznosu od 450 milijuna kuna.

Kako bi se pokrio lanjski gubitak Petrokemije u iznosu od 242,6 milijuna kuna, skupština je donijela i odluku o pojednostavljenim smanjenjem temeljnog kapitala spajanjem dionica i to s 492,9 milijuna kuna, na 100,3 milijuna kuna. Uz pokriće gubitka od 242,6 milijuna kuna, preostalih 150 milijuna kuna od smanjenja temeljnog kapitala bi se unio u rezerve kapitala.

Nakon toga bi se temeljni kapital sa 100,3 milijuna kuna povećao za iznos do najviše 450 milijuna kuna tj. na najviše 550,3 milijuna kuna. Ta bi se dokapitalizacija provela uplatom u novcu, izdavanjem najmanje 40 milijuna do najviše 45 milijuna novih redovnih dionica pojedinačne nominalne vrijednosti 10 kuna.

Kako su iz Petrokemije naveli i u pozivu za skupštinu, svrha dokapitalizacije je prikupljanje sredstava za investicije koje osiguravaju i unaprjeđuju proizvodnju, restrukturiranje i financiranje tekućeg poslovanja. Inače, u svibnju je Ina izvijestila o namjeri sudjelovanja u dokapitalizaciji Petrokemije s iznosom od 150 milijuna kuna te najavila da će namjeru iskazati zajedno s Prvim plinarskim društvom.