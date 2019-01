Sezona će se nastaviti produljivati zbog 'azijskog buma', turiste će mamiti kultura

Gosti nas posjećuju u najvećem broju u špici sezone, tu prilike za rast više nemamo/Duško Marušić/PIXSELL

Sjajni rezultati ostvareni ne samo u hrvatskom nego i svjetskom turizmu nametnuli su nova i još veća očekivanja od 2019. godine. Svjetska turistička organizacija objavila je podatke do kraja rujna koji su ukazali na neočekivano visoki rast broja međunarodnih putovanja koja su odnosu na lani porasla za 7,6%.

Ako se takve brojke zadrže do kraja godine, ove godine će svijet zabilježiti gotovo 100 milijuna putovanja više nego u 2018.! Rast se generira prije svega s azijskih tržišta - Kine i Indije. Porastu broja putnika iz tih zemalja nema kraja. Iako Hrvatska, naravno, ne ovisi o tim tržištima, i nas će u idućoj godini "ošinuti rep" takvih trendova i bit ćemo svjedoci porasta broja turista iz Kine i Indije, ali se mora pripremiti na sve izazove koje nam donose novi turisti. Od jezičnih do gastronomskih....

Turska 'klopka' za Nijemce

Dogodine ćemo zasigurno dobro ploviti i na tradicionalnim europskim tržištima, iako na njima očekujemo uglavnom stagnaciju. Gosti nas posjećuju u najvećem broju u špici sezone, tu prilike za rast više nemamo - jer smo zadnje dvije godine ionako prepunjeni u srpnju i kolovozu. Nešto prostora za rast drugih tržišta mogli bi nam možda pružiti Nijemci kojima predviđam veliki povratak u turska ljetovališta, ako ih u tome ne spriječe neke političke okolnosti. Tržište koje ima novca, ali racionalno ga troši, neće odoljeti cjenovnom zovu Turske. Nakon drastičnog pada vrijednosti lire, Turska je Nijemcima obećana destinacija. Touroperatori vole slati goste u Tursku jer na te aranžmane ne plaćaju porez i sigurno će se potruditi da Nijemce vrate na istočne obale Mediterana.

A Turska ima dovoljno kapaciteta da ih sve prihvati! Za sljedeću sezonu hoteli mogu očekivati sve više gostiju na kružnim turama - pogotovo iz Azije. Iako ti gosti borave kratko - cjenovno nisu tako osjetljivi. Da su brojke već realne, najbolje govore podaci da se u boljim splitskim i dubrovačkim hotelima u svibnju i rujnu već teško pronalazi smještaj za grupe. Sljedeći kritični mjeseci su već pomalo lipanj i listopad. Najave kineskog prijevoznika Hainan Airlinesa da će pokrenuti direktno letenje iz Kine za Hrvatsku izgledaju sve realnije (iako ta obećanja traju od 2015. ), a prilično ozbiljno trenutno izgleda i najavljeno letenje American Airlinesa iz Philadelphije za Dubrovnik čak triput tjedno. No, oprezan sam u tim najavama s obzirom na dugogodišnja iskustva s nekim drugim prijevoznicima.

7,6 posto porasla su međunarodna putovanja do rujna 2018. u odnosu na 2017.

Tako su, primjerice, na obećanom čarteru od Chicaga do Zagreba prije par godina putnici bili iskrcani iz aviona nekoliko minuta prije polijetanja i projekt nikad nije bio realiziran. Zadnji komercijalni let Iz New Yorka za Zagreb datira iz 1991. godine. Međutim, American Airlines je vrlo ozbiljna kompanija i najavljuje slijetanje svoje prve mašine u Dubrovnik 2. lipnja , a zadnji odlet 21. rujna. Svoje planove za letenje sigurno baziraju i na saznanju da su Zagreb i Toronto u sezoni povezani s nekoliko letova tjedno. Sjevernoamerički kontinent ima sjajni potencijal za direktno letenje u Hrvatsku, i to ne samo zbog brojne hrvatske dijaspore u tom dijelu svijeta.

S obzirom na popunjenost kapaciteta i relativno visoke cijene ( prosječna dnevna cijena bolje hotelske sobe u Dubrovniku kreće se oko 250 do 300 eura ), Azijati su odlučili putovati u Hrvatsku sve ranije, pa nekad nezamisliv dolazak grupa u veljači sada postaje stvarnost. Korean Air hrabro i dalje leti za Zagreb tijekom cijele godine, pa najava da će se Južna Koreja "ispuhati" u svojim brojkama zasad još ne nailazi na potvrdu.Prema procjenama, kinesko tržište najavljuje značajni porast broja dolazaka u Hrvatsku. To je odlično prepoznalo Međunarodno Sveučilište Libertas iz Zagreba i već obučilo 15 kineskih vodiča za prihvat, vođenje i praćenje Kineza, ne samo po Hrvatskoj, nego i u regiji.

Uzlet Zagreba

Zagrebački hoteli mogu se veseliti nadolazećoj godini. Bit će solidno popunjeni europskim dužnosnicima koji će se već sljedeće godine početi pripremati za privremeno "naseljenje" u 2020. - kad Zagreb postaje glavni grad Europe.To će zasigurno popraviti i zračnu povezanost aerodroma s drugim europskim metropolama i dati novi zamah razvoju turizma u gradu, prije svega hotelijerstva i gastronomije. Zagrebu trebaju još kvalitetniji i veći restorani s originalnom ponudom ne samo lokalne kuhinje.

Kopirajmo ponudu Bruxellesa kao jedne od gastronomskih meka Europe - i dobro rješenje je već tu. U idućoj godini svjetski će turizam ukazivati i na novi, ali opasan pojam,"overtourism" koji je zabrinuo brojne destinacije, a mnoge među njima već poduzimaju određene mjere za odmak od masovnog turizma. Pa tako utjecajni Conde Nast Traveler potiče nove trendove i nove destinacije koje su manje poznate i manje razvikane, ali ne manje lijepe.

Tako se promovira krstarenje rijekom Duoro u Portugalu, obilazak gotovo nepoznatih grčkih otoka kao što je slikoviti Syros, upoznavanje sa životom u delti Mekonga u Vijetnamu ili uživanje u gastronomiji i lokalnoj kulturi Andaluzije u španjolskom Cadizu. Jedno od otkrića 2019. bit će i manje poznati francuski Arles u kojem je upravo osnovana fondacija Vincent van Gogh u čast velikog slikara. Sve manje ili više "vuče" na kulturu - pa će upravo kulturni turizam i njegove vrijednosti doživjeti procvat.

Zaključak se nameće sam po sebi. Turističke brojke će rasti, sezona će se i dalje produljivati zahvaljujući "azijskom boomu". Možemo očekivati stagnaciju na njemačkom tržištu, dolazak novih prijevoznika u naše zračne luke, gradovi će prosperirati od kulturnog i poslovnog turizma, a onda i svi ostali koji se nalaze u turističkom uslužnom sektoru.