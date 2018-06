Ruski veleposlanik oštro odgovorio američkom kolegi: Nitko ne brani vašim bankama da dođu spasiti Agrokor

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Azimov se, na današnjem poslovnom doručku poduzetnika St. Petersburga i Zagreba, osvrnuo na ovotjednu izjavu američkog veleposlanika na mogućnost da ruske banke dobiju većinski udio u posrnulom hrvatskom gospodarskom divu - Agrokoru.

"Nitko ne brani američkim bankama da dođu spasiti Agrokor. No, one to ne žele, usprkos strateškom partnerstvu SAD-a i Hrvatske, a ruske banke su došle i pomogle", kazao je Azimov.