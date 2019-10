Riječanin u Kanadi ostvario poslovni san, a sada želi posao proširiti u Hrvatsku

FOTO: GettyImages

Mateo Polić rođen je 1990. godine u Rijeci, gdje je završio Prvu riječku hrvatsku gimnaziju, nakon koje je u Zagrebu završio Ekonomski fakultet, smijer poslovna ekonomija. Tijekom studiranja u Zagrebu, upoznao je nekoliko ljudi koji su poslom boravili ili ostali u Kanadi, što mu je na neki način proširilo poslovne vidike.

– Dobio sam ponudu za posao u jednoj tvrtki za 1.600 kuna. Bilo je to u sklopu programa zapošljavanja visokoobrazovanih osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa. Odbio sam i odlučio otići iz Hrvatske. Kanada je bila moj izbor. Prijavio sam se za working holiday vizu, koja se u to vrijeme dodjeljivala jednom godišnje, u veljači, po sistemu »najbrži prst«, bez traženja bilo kakvih drugih uvjeta. U to vrijeme kanadska je ambasada izdavala 275 takvih viza godišnje, a prijavljenih je te godine bilo nekoliko tisuća. Doslovno sam sjedio ispred kompjutora i čekao objavu i – uspio, piše Novi list.

Rekao sam i sebi i njima – idem probati, pa barem da iskoristim godinu dana vize. Naime, nakon godinu dana 90 posto ljudi se vrati iz Kanade, jer ne mogu produžiti dozvolu boravka u zemlji. Viza se može produžiti samo u slučajevima kad, ako ste našli posao, dokažete da ste vi bolji od bilo kojeg prijavljenog Kanađanina za taj posao, priča nam Polić kojemu je uspjelo i to jer se tvrtka u kojoj se zaposlio u Torontu izborila da dobije boravište.

Nekoliko mjeseci nakon što je dobio stalnu vizu, Mateo je odlučio krenuti dalje, promijeniti posao. Otišao je iz Michael Pagea, tvrtke koja se bavi regrutiranjem ljudi za posao, nešto poput agencije za zapošljavanje.

– Nakon Michael Pagea, pridružio sam se kompaniji Shopify koja omogućava brzo pokretanje web stranice gdje sam radio kao in-house hedhunter. Nakon tri godine rada za druge, u svibnju 2016. godine odlučio sam pokrenuti svoju firmu, Accentio Group, koja se bavi regrutiranjem, a fokusirani smo na marketing i prodaju. Imam dvoje zaposlenih, radim pet dana u tjednu, od osam do 18 sati, vikendom sam slobodan. Zasada sam jako zadovoljan, pristojno zarađujem. Međutim, tu ne mislim stati, kaže Polić za Novi list.

Mjesečno sam štedio oko tisuću dolara i nakon tri godine sam svu ušteđevinu iz tog razdoblja, ukupno 36 tisuća dolara, odlučio uložiti u vlastiti posao. Riskirao sam, ali isplatilo se. Imam trideset klijenata iz četiri države – Kanade, Amerike, Nizozemske i Njemačke. Imam planove širenja u Englesku, ali moja želja je i proširenje u Hrvatsku, govori Mateo Polić dodajući da trenutačno ipak ne razmišlja o povratku u Hrvatsku, nego samo o otvaranju podružnice.