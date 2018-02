Ramljaku laknulo: 'Ja ću dobro razmisliti što ću. Nemam planova ni ideja'

Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

Po izlasku iz Agrokora nakon predaje dužnosti, Ramljak je rekao:

"Kako se osjećam? Možda čak i olakšano od svega. Kad sam došao tu prije 11 mjeseci zatekao sam 6 kuna na računu, na današnji dan je novac na računu milijardu i šesto milijuna kuna. I Fabrisu i Ireni želim svu sreću, mislim da će to dobro napraviti, a ja ću dobro razmisliti što ću. Nemam planova ni ideja", rekao je novinarima.

Što je presudilo njegovom odlasku? "Što je bilo presudno, to morate pitati nekog drugog", rekao je. Nije htio reći, piše N1, je li to bilo premijerovo ponašanje.

"Nema apsolutno nikakve gorčine. To je velika transformacija, promjena u društvu, svi znate da to nije bilo lako izdržati ni političarima ni meni. Ako je moja žrtva potrebna na se ovo do kraja izvede, ja sam tu žrtvu prihvatio i stvarno želim da uspijemo", kaže.

Što se tiče načina na koji je otišao, kaže: "Očekivao sam puno toga. Nisam imao nikakvih iluzija da će ovo proći jednostavno. Svi znate što Agrokor i Todorić predstavljaju u društvu, koliko je bio svegmoguć, znali smo da ćemo imati problema."

Na pitanje o istrazi DORH-a protiv njega, rekao je: "To pitajte DORH, ja sam tu i nemam nikakvih problema s tim. Ostat ću u Zagrebu, neću ići nigdje, svi znaju gdje sam.2

Otkrio je i kako neće više dolaziti u Agrokor.