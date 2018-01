Prvi grad u Hrvatskoj koji će sufinancirati režijske troškove obiteljima s troje i više djece

Vukovar, Foto: Branimir Bradarić / Pixsell

Gradske vlasti Vukovara sufinancirat će režijske račune vukovarskih obitelji s troje i više djece do 16 godine starosti i to do 6300 kuna godišnje po obitelji, najavljeno je u četvrtak na konferenciji za novinare vukovarskog gradonačelnika Ivana Penave.

"Vukovar je prvi grad u Hrvatskoj koji sufinancira plaćanje režijskih računa obiteljima s troje i više djece", kazao je Ivan Penava dodajući kako je cilj gradskih vlasti zadržati mlade obitelji u Vukovaru. U tu je svrhu, po njegovim riječima, u gradskom proračunu osigurano milijun kuna.

Također je rečeno kako je u gradu oko stotinjak obitelji koje ispunjavaju uvjete za navedenu mjeru koja obuhvaća pomoć u plaćanju računa za vodu, struju, grijanje i odvoz kućnoga otpada do ukupno 6300 kuna godišnje po obitelji.

Sukladno javnom pozivu objavljenom u srijedu za ostvarivanje prava na naknadu za troškove stanovanja kućanstvima s troje ili više djece do 16 godina starosti pravo na naknadu mogu ostvariti kućanstva u kojima podnositelj zahtjeva (roditelj/skrbnik) i djeca do 16 godina starosti imaju prebivalište na području grada Vukovara, te kućanstva koja ostvaruju prihod veći od osnovice na temelju koje se izračunava iznos zajamčene minimalne naknade koju odlukom određuje Vlada RH sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi.