Prvi čovjek Istraturista ukazao na najveće "prokletstvo" hrvatskog turizma

Prvi čovjek umaškog Istraturista i predsjednik Udruge poslodavaca u hotelijerstvu Ronald Korotaj kazao je na otvorenju kongresa te udruge, krajem prošlog tjedna, da bi u prvom redu trebala sjediti cijela Vlada. Aludirao je na važnost turizma, ali želju mu je idući dan ispunila tek potpredsjednica Martina Dalić.



PDV od čak 25% na ugostiteljske usluge teška je tema za turizam, jeste li očekivali od potpredsjednice tako odlučno ‘ne’ na svaku mogućnost snižavanja?



Što mislite, zašto Španjolska i Italija imaju PDV od 10%? Sigurno ne slučajno. Uvjeren sam da će korist od dizanja PDV-a za proračun biti puno manja od projekcija. Znamo da su se mnogi dovijali i našli načina kako izbjeći toliki porez. Ne možemo biti zadovoljni situacijom. I to ne samo zato što se ne rješavaju naši problemi, nego zato što se ne koriste prilike koje naš turizam može pružiti gospodarstvu. Benefita može biti i puno više nego danas. Turizam, posebice hotelijerstvo, može biti puno jača poluga za razvoj poljoprivrede i drugih grana...



Ispada da bi se lakše izborili za bolje uvjete da turizmu ide slabije, rekordi dođu kao slatko prokletstvo?



Ha ha, tako nekako... Iako, naše je najveće prokletstvo, kad već koristimo tu riječ, što imamo Ministarstvo turizma koje nema poluge za rješavanje ključnih pitanja. Ono nam treba, ali ministar turizma morao bi biti i potpredsjednik Vlade jer se mnogi suštinski problemi za turizam rješavaju u drugim resorima.



Ovogodišnji rekordi osobno vas nisu zaslijepili...



Nismo kapitalizirali investicije. Ako nam uz velika ulaganja, a ona su ove godine dosegnula navodno čak 800 milijuna eura, broj noćenja i prihodi od turizma rastu istim tempom, znači da su te investicije zapravo otišle u vjetar. Oni koji su ulagali svoje su sobe, koje su lani punili po sto eura, ove sezone možda prodavali i po 200 eura. Ali netko je istodobno svoje kapacitete davao ispod cijene. Investicije ukupno gledano nisu donijele povećanje prihoda.



Vlada će do Božića izići s paketom poticajnih mjera vezanih za sezonce, jeste li optimist?



Jako bih želio da tako i bude, no takav nam je paket potreban već danas. S druge strane, bolje i za Božić nego u svibnju... Problema je dosta, a zlatnoj eri našeg turizma već se nazire kraj.



Analitičari govore o 10 dobrih sezona kao maksimumu...



Optimisti. Po meni, možemo računati na još dvije-tri ovako dobre, stabilne sezone. Ciklusi uspona i padova prirodni su u turizmu. Ne možete biti otkriće i hit 10 godina zaredom. Konkurencija ne stoji, Turska se već vraća. Nije vezana propisima EU, ne zanima je zove li se nešto poticaj ili potpora, država spremno i izdašno staje iza turizma da bi vratila goste. I vraća ih. U svijetu se svaki dan otvori 10 novih hotela i mi se moramo pripremati kako bismo slabije sezone što bezbolnije prebrodili.