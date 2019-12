Programima HAMAG-BICRO-a od širenja portfelja proizvoda i usluga do inozemnog uspjeha

Foto: Hamag-Bicro

Prije 27 godina u međimurskoj općini Pribislavec svjetlo dana ugledala je obiteljska tvrtka MEC, koja se od samih početaka istaknula proizvodnjom kvalitetne ambalaže. Danas pokrivaju četvrtinu domaćeg tržišta. Tijekom godina se širila tvrtka, ali i portfelj proizvoda – od pakiranja zapoljoprivrednu do prehrambene i kemijske industrije – no stajanja nema, kaže Zlatko Železnjak, prokurist tvrtke MEC, koji je istaknuo njihov cilj – zaokružiti poslovni model od proizvodnje folije, preko tiska i laminiranja pa sve do izrade gotovih vrećica od kojih više od 60 posto ide na zapadnoeuropska tržišta. Tvrtka je nedavno na krovu poslovne zgrade u rad pustila i sunčanu elektranu nazivne snage 144 kW. Ideja ne nedostaje, ali za daljnji rast i razvoj proizvoda te njihovu komercijalizaciju bile su potrebne inovacije i resursi, učinkovitija organizacija tijeka rada, bolji tržišni položaj, bolja interakcija s klijentima i dobavljačima te unapređenje poslovnih procesa. "Tehnološki proces u proizvodnji fleksibilne ambalaže zahtijeva praćenje materijala od ulaska na skladište pa do završnog proizvoda u koji je ugrađeno više vrsta materijala. Za proizvodnju i isporuku kvalitetnog proizvoda bio nam je potreban specifičan softver koji će nam pomoći u praćenju svih procesa vezanih uz proizvod u svim fazama rada", objasnio je Železnjak. Krenulo se u dakle izradu softvera, za što su koristili sredstva iz programa Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije koje provodi HAMAG-BICRO. Investicija je vrijedila više od 230.000 kuna od čega je MEC dobio 167.000 kuna. Rezultati? Veća kvaliteta, dvostruko veći kapacitet tiska, učinkovitost zaposlenika i manja količina otpada, što će dodatno povećavati uvođenjem integriranog CRM i ERP rješenja. Europski fond za regionalni razvoj tako kroz bespovratna sredstva, različite programe i javne pozive podupire mikro, mala i srednja poduzeća.

Kamp koji prati svjetske trendove

Podršku pružaju i MSP-ovima u turizmu povećanjem kvalitete i ponude s ciljem ulaganja i izgradnje novih i proširenih kapaciteta, povećanjem kvalitete postojećih hotela, koji po završetku investicije ispunjavanju minimalne uvjete i uvjete za kategoriju 3,4 ili 5 zvjezdica uključujući hotele, aparthotele, turistička naselja, hotel baštine i difuzne hotele. Primjer turističkog naselja je Plitvice Holiday Resort, projekt tvrtke Rotokor vrijedan 16,76 milijuna kuna, koji domaćim i stranim gostima trendovski nudi glamping, boravak u indijanskim šatorima i kućice na jezeru ili u krošnji drveta. Ovaj resort danas nosi četiri zvjezdice, dvije godine zaredom proglašeni su najboljom kamp lokacijom u središnjoj Hrvatskoj i nose oznaku Ecocamping, dok su na Danima turizma u organizaciji HGK osvojili titulu za kamp s najinovativnijom ponudom smještaja. Njihov su potencijal kroz na početku navedeni program prepoznali u HAMAG-BICRO te u suradnji s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta sufinancirali taj veliki projekt s gotovo šest milijuna kuna bespovratnih sredstava. "Cilj nam je bio obogatiti ponudu kapacitetima i sadržajem koji je drugačiji od postojećih ", rekao je Dubravko Maričić, direktor tvrtke Rotokor.

Hrvatsko tehnološko čudo korak dalje uz HAMAG-BICRO

Jedan od najpozitivnijih primjera dobre prakse i poslovanja koji je odjeknuo u svijetu svakako je tvrtka Rimac Automobili – hrvatsko tehnološko čudo – koja proizvodi vlastite električne automobile visokih performansi te razvija i proizvodi pogonske i baterijske sustave za druge proizvođače. Danas surađuju s najvećim svjetskim imenima u automobilskoj industriji, što je i Hrvatsku pozicioniralo u sam vrh, a ulaganja se kreću u vrtoglavim iznosima od nekoliko stotina milijuna kuna. Za razvoj i homologaciju modela električnog automobila visokih performansi C_Two koristili su različite programe HAMAG-BICRO-a, a ukupno im je osiguran iznos od 62 milijuna kuna sredstava koja se povlače do 2020. godine, uglavnom iz fondova Europske unije. Inače, C_Two novi je model koji je tvrtka Rimac Automobili predstavila prošle godine u Ženevi, a kako su najavili, proizvodit će ga u 150 jedinica kao najsnažniji serijski automobil na svijetu. "C_Two je električni automobil visokih performansi na čijoj će se platformi dalje razvijati i novi modeli električnih sportskih automobila. Premda je automobil namijenjen uskom tržišnom segmentu, ovim projektom mijenjamo svijest potrošača o performansama električnih automobila i ističemo električne automobile kao superiorne nad klasičnim benzinskim automobilima u određenim segmentima", objasnio je osnivač i direktor Mate Rimac. Važno je napomenuti da se u sklopu posljednjeg projekta na kojem surađuju Rimac Automobili i HAMAG-BICRO, do rujna 2020. planira razviti učinkoviti baterijski sustav, modularan i primjenjiv za manja i veća vozila, kao i za razne industrije čime se nastoji doprinijeti smanjenju utroška fosilnih goriva.

Poljoprivrednici sve češće koriste potpore

U Hrvatskoj se konkretnim potezima i programima nastoji potaknuti na rast, razvoj i komercijalizaciju ruralnog razvoja, odnosno poljoprivrednika koji su često na margini, a u razvoju uglavnom prednjače vinogradari. Među idealnim pozicijama za bavljenje vinogradarstvom je južna padina Plešivice gdje vinogradar Drago Kurtalj na obiteljskom imanju, s čak 18.000 trsova, uz one stare gradi nove podrume, ali i kušaonicu za 20-ak posjetitelja kako bi privukao što više ljudi u vinogradarski raj i istovremeno proširio obiteljsko gospodarstvo. Kako je Hrvatska dobro poznata po vinima, tržište je konkurentno i neizvjesno pa su stalni dodatci i inovacije ne samo hvale vrijedne već i prijeko potrebne, a Kurtalj je odlučio tehnološki unaprijediti vinograd. U razvoju, rekonstrukciji i adaptaciji podruma s više od 370.000 kuna pomogao mu je HAMAG-BICRO kroz program ESIF Mali investicijski zajam čime Kurtalj, kako kaže, želi zaokružiti svoju poslovnu priču. "Bavimo se proizvodnjom vina i pjenušaca, a naši podrumi u kojima vršimo preradu nisu u potpunosti izgrađeni za tu namjenu. Uz to, uredit ćemo jednu staru poljoprivrednu zgradu na imanju koju ćemo pretvoriti u ogledni podrum", najavio je poduzetnik, jedan u nizu direktora brojnih poduzeća koje je HAMAG-BICRO u svojih prvih 25 godina postojanja podržao u poslovanju, ideji i razvoju.

Sadržaj je nastao u suradnji s Hamag-Bicro