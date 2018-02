Preko platforme Komisije investitora traži 11 projekata iz Hrvatske

Aquapark Zelina

U proteklih godinu i pol, koliko funkcionira Europski portal projekata ulaganja (EIPP), web platforma Europske komisije osmišljena u okviru Junckerovog plana s ciljempovezivanja projekata i potencijalnih ulagača, iz Hrvatske je prijavljeno ukupno 11 projekata za koje se traži svježi kapital.

Ukupna vrijednost tih projekata je 1,604 milijarde eura, s tim da je najveći od projekata, procijenjen na 1 milijardu eura, zapeo je zbog bunta lokanog stanovništva i političkog otpora jer je u posao uključen suprug ministrice vanjskih poslova Marije Burić Pejčinović, a riječ je o gradnji reverzibilne hidroelektrane Vrdovo na Perući. Hrvatski interes za privlačenjem pozornosti ulagača iznadprosječan je, jer ukupno je u bazi EIPP-a uvršteno 252 projekata iz svih 28 članica.

Prosjek podiže nekoliko zemalja, poput Grčke iz koje se nudi čak 64 projekta, s tim da je gotovo polovicu kandidiralo tamošnje ministarstvo prometa i infrastrukture, a među rekorderima su i Njemačka (43), Italija (33), dok u velikom broju zemalja vlada slab interes i upisano je tek jedan ili dva projekta, primjerice Slovačka, Luksemburg, Danska, Češka, Malta, Island. Lokalne, regionalne i državne institucije inicira u svim zemljama velike investicije, a uglavnom je riječ o infrastrukturnim projektima, no ideje dolaze i iz privatnog sektora, ponajviše za energetske i projekte u turizmu, poljoprivredi i zdravstvu. Slična je struktura i među hrvatskim projektima. Osim elektrane Vrdovo, koja je na ovu platformu uvrštena u samom startu, najkrupniji je projekt Pašman Rivijera vrijedan 430 milijuna eura.

Pripreman je cijelo desetljeće i općina Pašman raspisala je natječaj, čija je prva faza otvorena do 9. ožujka, nakon čega će se samo kvalificirane kandidate pozivati na dostavu ponuda u drugom krugu. Ovaj veliki turistički projekt zamišljen je kao gradnja nove destinacije s hotelima, apartmanima i kućama na jugozapadnoj obali otoka, na ukupno 300-njak hektara. U natječaj se krenulo tek nakon što se kroz promotivne aktivnosti, među koje spada i objava projekta na EIPP-u, pobudilo interes potencijalnih ulagača, s kojim bi se zaključio dugoročni ugovor, na 99 godina, o pravu gradnje i zemljišnog najma. Ulagač će projektirati, financirati i upravljati turističkim centrom, a prema projektu procjena povrata ulaganja je u razdoblju od osam do 13 godina.

Drugi turistčki projekt "Croatia fishing" gotovo je nepoznat hrvatskoj javnosti,a kandidiran je od Osteuropa Investment Dr Ziembinski KG iz Műnchena i predviđa ulaganje 12 milijuna eura na otoku Hvaru u gradnju odmarališta s 14 bungalova, a cilja na privlačenje gostiju u sve atraktivnijoj niši sportskog ribolova, koja bilježi snažan rast, a u kojoj Hvar vide kao novu popularnu europsku destinaciju. Na kontinentu je također nekoliko turističkih projekata za koje se traže investitori. Grad Delnice, nakon neuspjeha i raskida ugovora s Goranskim sportskim savezom i Primorsko-goranskom županijom, pokušava ponovno razviti Hotel Sport, te najavljuje da će uskoro raspisati natječaj za ulagače za potrebnih 3,2 mil. eura.

U Zelini gradske vlasti traže strateškog partnera za 6 mil. eura vrijedan projekt sportskog centra Aquapark, koji će među ostalim imati i pet bazena na otvorenom. Razvojna agencija Slavonskog Broda predstavlja projekt hotela Tvrđava Brod, za koji nastoji iznaći do financijera potrebnih 5 milijuna eura. Za projekt su već ishođene potrebne dozvole, uključujući i one od konzervatora, a predviđa se gradnja hotela u izvornom obliku zgrade "Stožerne vojarne" na kojoj bi se gradio hotel 4 do 5 zvjezdica na dva kata, s 32 sobe i 4 apartmana.

Brođani traže i partnera za 22,9 mil. eura težak projekt proširenja infrastrukture tamošnje luke, dok grupacija Komfor Klima nudi projekt gradnje "Ekološko-turistička platforma - marina" za prihvat brodova u tranzitu vrijedan 20 mil. eura, općina Lekenik projekt poduzetničke zone "Marof" vrijedan 11 mil. eura, a najnoviji na listi je kompleks Žabica za koji Rijeka traži partnere za 50 mil. eura vrijednu gradnju javne garaže na četiri razine, trgovačkog centra, te poslovnih i stambenih prostora.

Direktor Agencije za investicije i konkurentnost (AIK) Zdenko Lucić kaže kako su se posljednja tri mjeseca intenzivirale prijave projekata na EIPP-u iz svih zemalja, te je upisano gotovo 100 novih projekata. I iz Hrvatske je u tom vremenu uneseno pet projekata, a u međuvremenu je AIK, kao partner Europske komisije za EIPP, uputio svim ministarstvima da dostave projekte iz svojih resora kako bi ih unijeli na listu.

Cilj je da iz Hrvatske bude na listi najmanje 70 projekata, koliko ih AIK ima u Katalogu investicija koje promovira, a ovaj portal dodatna je besplatna promocija, kaže Lucić. Zasad povratnih informacija o uspjesima portala nema, no one će, smatra on, ovisiti ponajprije o kvaliteti projekta i njegovoj pripremljenosti, zbog čega poziva sve privatne ulagače koji trebaju partnere za svoje projekte da se stave na listu EIPP-a.