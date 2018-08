Predstavnici najvećih hotelskih grupacija dolaze po radnu snagu: Čistačica zaradi 20.000 eura neto

Foto: Getty Images

Menadžer irske kompanije za zapošljavanje "Action Recruitment" u Hrvatskoj Vinko Ninčević vjeruje da će i ovog puta najveći irski poslodavci iz hotelijerske branše pronaći potreban kadar, kao što je bio slučaj na sajmovima poslova u Zagrebu koji su postigli odličan uspjeh, piše Slobodna Dalmacija.

– Riječ je o predstavnicima najvećih hotelskih grupa iz Irske, vlasnicima hotela s pet i četiri zvjezdice, koji će intervjuirati zainteresirane kandidate za poslove u hotelijerstvu od čistačica do vrhunskog menadžerskog kadra – kaže Ninčević, koji je skupove iste vrste, na kojima se susreću oni koji posao traže i oni koji ga nude, uspješno organizirao u veljači, travnju i srpnju u zagrebačkom hotelu "Dubrovnik"

– Od stotina kandidata čiji su mi životopisi stigli u mjesec dana, teškom sam mukom probrao najbolje, jer zaista je tu bilo ljudi s vrhunskim kvalifikacijama, a posao je u Irskoj na koncu pronašlo devedeset posto kandidata. Od listopada prošle godine do danas, preko nas je u Irsku otišlo 120 ljudi. Prijatelji me znaju zezati da iseljavam ljude odavde, ali situacija je, zapravo, sasvim obrnuta. Mnogi će se od tih ljudi, kad nakon nekoliko godinu steknu kapital i profesionalno iskustvo, vratiti ovdje da bi otvorili vlastiti biznis i ponudili na hrvatskom tržištu ono što su u Irskoj, u kojoj je hotelijerska i ugostiteljska struka na višoj razini, naučili – govori on.

Na pitanje kako se kreću plaće, odgovara da je najbitnija stavka smiještaj.



Ako ga poslodavac osigurava zaposleniku, onda je on u vrlo dobrom položaju. Najam stana ili kuće u Dublinu su jako skup i teško ih je pronaći, ali u drugim, manjim sredinama, u kojima kvaliteta življenja nije ništa lošija, do stana ili kuće za najam može se doći brzo i za pristojan novac, pa baš zato kontaktiramo i poslodavce izvan glavnog irskog grada, savjetuje.



Kaže da čistačica zaradi oko 20.000 eura godišnje neto, kuhar 26.000, a menadžer hrane i pića 31.000 eura neto godišnje.