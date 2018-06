Predsjednica danas predstavlja demografske mjere

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Demografske mjere Kolinde Grabar-Kitarović u ponedjeljak će ugledati svjetlo dana. Zanimljivo je da se u ponedjeljak održava i sastanak Vladinog tima za izradu strategije za demografiju. Da je uopće osnovano javnost je doznala tek nedavno, piše N1.

"Grupa je heterogena. Sastoji se od politiloga, sociologa, demografa, povjesničara. Oformljeni smo u travnju. Ovo sutra će biti treći sastanak", kazao je politolog Anđelko Milardović.

Nejasno je zašto javnost nije obaviještena i zašto još jedno tijelo, kada se u Vladi pitanjem demografije već bavi resorno ministarstvo, ali i Vijeće za demografsku revitalizaciju kojim predsjeda premijer.

Vlada je do sada po pitanju demografske obnove povećala rodiljne nakanade, doplatak za djecu, pokrenula obnove i izgradnje vrtića te porezno rasteretila roditelje. No za predsjednicu sve je to malo.

"Od ove Vlade smo vidjeli samo parcijalne mjere", kazala je nedavno predsjednica, a takve kritike upućuje već mjesecima.

Dužan joj ne ostaje ni premijer i ministri koji uzvraćaju da je lakše kritizirati nego rješavati probleme. Preko medija je premijer odbio predsjedničin zahtjev za zajedničku sjednicu Vlade.

Predsjedničine mjere razmatrat će Vijeće za demografsku revitalizaciju. No sada nije jasno hoće li ih se uklapati i u strategiju.