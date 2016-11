Potrošnja porasla 25. mjesec zaredom

Foto: Thinkstock

Državni zavod za statistiku (DZS) objavit će u četvrtak prvu procjenu prometa u trgovini na malo u rujnu, a makroekonomisti očekuju nastavak rasta potrošnje već 25. mjesec zaredom, ali sporiji nego mjesec dana prije.

U Hrvatskoj je u rujnu potrošnja porasla za 4,5 posto na godišnjoj razini, što predstavlja veći rast nego što se očekivalo i nastavak pozitivnog trenda već 25. mjesec zaredom.

Državni zavod za statistiku (DZS) objavio je u četvrtak prvu procjenu prema kojoj je promet od trgovine na malo, što su ga ostvarili svi poslovni subjekti koji se bave tom djelatnošću bez obzira na svoju pretežnu djelatnost, u rujnu, prema kalendarski prilagođenim podacima, nominalno porastao za 3,5 posto, a realno za 4,5 posto u odnosu na isti mjesec prošle godine.

To je nešto sporiji rast nego u kolovozu, kada je potrošnja skočila 5,1 posto na godišnjoj razini, najviše od rujna 2007. godine.

No, to je veći rast nego što se očekivalo. Tri makroekonomista, koji su sudjelovali u anketi Hine, u prosjeku su očekivali rast potrošnje u rujnu za 4,1 posto na godišnjoj razini. Njihove procjene rasta kretale su se u rasponu od 3,5 do 4,9 posto.

"Učinak relativno niske prošlogodišnje baze, podržan odličnim ostvarenjima u turizmu i produljenjem turističke sezone, doprinio je relativno snažnoj godišnjoj stopi rasta prometa u trgovini na malo", navode analitičari Raiffeisenbank Austria (RBA) u osvrtu na izvješće DZS-a.

Time je nastavljen rekordni pozitivni trend, s obzirom da potrošnja raste već 25 mjeseci zaredom, što nije zabilježeno od kada DZS vodi te podatke.

"Tako neprekinuti niz pozitivnih godišnjih stopa datira od rujna 2014. i podržan je i izvjesnim poboljšanjima na tržištu rada. Negativne stope inflacije također su pridonijele većem raspoloživom dohotku, što je, uz priljeve od turizma, pozitivno utjecalo na rast prometa na malo", kažu analitičari RBA.

Turizam je na putu rekordnih rezultata. Prema podacima DZS-a, u hrvatskim komercijalnim smještajnim objektima u prvih osam mjeseci ove godine broj noćenja dosegnuo je 65 milijuna, što je 8,2 posto više u odnosu na isto lanjsko razdoblje.

Osim rasta potrošnje turista, pozitivno na promet u trgovini na malo utječe trend rasta plaća koji traje još od početka prošle godine, kada su uvedene porezne promjene na dohodak.

Prema podacima DZS-a, u prvih osam ovogodišnjih mjeseci prosječna mjesečna neto plaća u pravnim osobama iznosila je 5.664 kune, što je u odnosu na isto lanjsko razdoblje realno više za 3 posto.

"Do kraja godine očekujemo nastavak pozitivnih trendova u prometu u trgovini na malo koji će biti podržani izostankom inflacijskih pritisaka, što bi se moglo pozitivno odraziti kroz veći raspoloživi dohodak i osobnu potrošnju, tako pozitivno doprinoseći i očekivanom rastu BDP-a. Ostaje, međutim činjenica kako je zamjetan udio, oko 40 posto, nominalnog prometa u trgovini na malo i dalje usmjeren na zadovoljavanje osnovnih životnih potreba", zaključuju analitičari RBA.

S rastom od 3 posto osobna potrošnja bila je jedan od najvažnijih pokretača ubrzanja rasta bruto domaćeg proizvoda (BDP) u drugom tromjesečju na 2,8 posto u odnosu na isto lanjsko razdoblje.