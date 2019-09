Potpisan memorandum između HANFA-e i izraelskih regulatora o suradnji u području FinTech inovacija

Foto: Press

Memorandum je sklopljen s dva izraelska regulatora koja pokrivaju jurisdikciju jednaku HANFA-inoj i to: Israel Securities Authority (ISA) i Capital Markets, Insurance and Savings Authority (CMISA).

„Potpisivanje ovog memoranduma i uspostava suradnje s izraelskim kolegama samo je jedan korak u okviru strategije HANFA-e na području financijskih inovacija, a koja podrazumijeva izgradnju međunarodne mreže kontakata. Vjerujemo da će suradnja s Izraelom, kao tehnološki naprednom državom, biti od velikog interesa za HANFA-u, a i Hrvatsku u cjelini.“ – ocijenio je tom prigodom predsjednik Upravnog vijeća HANFA-e, Ante Žigman.

Svečano potpisivanje Memoranduma održano je jučer u St. Petesburgu, u okviru sastanka Međunarodnog udruženja regulatora tržišta vrijednosnih papira (IOSCO). Memorandum su svečano potpisali predsjednik uprave HANFA-e, Ante Žigman i predstavnik ISA-e, Offir Eyal (Senior Advisor to the Chairwoman&Director of International Affairs Department), dok je s predstavnikom CMISA-e memorandum potpisan nešto ranije.

Memorandum uređuje sljedeća pitanja:

- Dijeljenje informacija između regulatora

- Mehanizam upućivanja (referral mechanism)

- Podrška subjektima koji pružaju financijske inovacije

- Dijalog na temu FinTecha i inovacija na području financijskih usluga

- Dijeljenje znanja kada je to prikladno (treninzi, prezentacije i sl)

- Povjerljivost podataka

Riječ je o prvom takovom memorandumu potpisanom od strane HANFA-e, a širenje međunarodne suradnje u tom segmentu nastavit će se i u budućnosti.