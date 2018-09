Potpisan 29 mil. kuna vrijedan ugovor o gradnji Poslovno-tehnološkog inkubatora

FOTO: PD

Poslovno-tehnološki inkubator imat će ukupnu površinu od 2.040,29 četvornih metara te će se sastojati od 28 opremljenih funkcionalno-prostornih jedinica, višenamjenske dvorane, edukacijsko tehnološkog prostora i inovativnog laboratorija. Procijenjena vrijednost nabave bila je 20,4 milijuna kuna, dok ugovorna cijena iznosi 23,6 milijuna kuna bez PDV–a, odnosno 29,5 milijuna kuna s PDV–om. Rok izvođenja radova je 16 mjeseci od uvođenja izvođača u posao. Ugovor su potpisali župan Željko Kolar te Zvonimir Galić, direktor tvrtke Zagorjegradnja d.o.o.

Župan je nakon potpisivanja ugovora istaknuo kako je Poslovno-tehnološki inkubator neophodan za daljnji razvoj malog i srednjeg obrtništva i obrazovnog sustava vezanog za obrtništvo Krapinsko-zagorske županije.

U planovima već od 2013.

- Ovaj se projekt nalazi u planovima mene i mojeg tima još od 2013. godine te smo se s njim javili i na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja 2014. godine; tad je odobreno pet projekata, a mi smo bili šesti. U tom prošlom natječaju mogli smo dobiti 93,5% bespovratnih sredstava, no danas su uvjeti nažalost lošiji. Iz Ministarstva gospodarstva, obrta i poduzetništva dobili smo maksimalan iznos od 20 milijuna kuna. Očekivali smo dodatnih 7,5 milijuna od garantnog fonda Ministarstva regionalnog razvoja i europskih fondova, no naknadno je ustanovljeno da je natječaj tako sročen da mi ne možemo aplicirati na taj iznos, nego smo dobili de minimus potporu od 1.495.000 kuna, dok će ukupna investicija biti viša od 33 milijuna kuna. Ostatak novca će Krapinsko-zagorska županija osigurati iz vlastitih prihoda i to na temelju kreditnog zaduženja kojeg smo uzeli od naše poslovne banke s kamatom od 1,74% na deset godina - rekao je župan Željko Kolar te zahvalio svima koji su se uključili u projekt Poslovno-tehnološkog inkubatora.

Odskočna daska za sve

- Krapinsko-zagorska županija je nositelj i ona će podnijeti financijski teret, no ovo je zajednički projekt i Županije i obrtničke i gospodarske komore i veleučilišta i naših srednjih škola i Grada Krapine, jer ćemo ga apsolutno svi koristiti i od njega imati koristi - naglasio je župan Kolar.

Inkubator Krapinsko-zagorske županije bit će sagrađen na prostoru grada Krapine, u sklopu poduzetničke zone. Gradonačelnik Krapine Zoran Gregurović istaknuo je kako se Grad u projekt uključio darivanjem 8258 kvadrata zemljišta u gospodarskoj zoni, procijenjene vrijednosti oko 1,6 milijuna kuna.

- To je odskočna daska za daljnji razvoj gospodarstva i poduzetništva na području cijele županije - rekao je gradonačelnik Gregurović.