Na kućnu adresu stigla joj opomena pred otkaz za vrijeme bolovanja

Foto: Getty Images

Nakon što joj je liječnik dijagnosticirao bolest i otvorio bolovanje, Osječanka je u poštanskom sandučiću našla opomenu pred otkaz! Još uvijek neizliječena, došla je na kontrolu i svojem liječniku rekla kako će morati zatvoriti bolovanje u strahu zbog dobivene opomene, na što je on burno reagirao rekavši kako još nije radno sposobna, štoviše, da bi joj se povratkom na posao stanje moglo pogoršati. On je potom od nje zatražio poslodavčevu adresu rekavši kako će ga pitati je li spreman odgovarati za zdravlje svoje zaposlenice, piše Glas Slavonije.

- Rekao je da će mu napisati prijavu, no nisam željela dolijevati ulje na vatru pa sam rekla neka ostane sve na tome da sam primila opomenu pred otkaz na bolovanju. Ubrzo sam se vratila na posao i više nitko u tvrtki ništa nije spominjao vezano uz to, no da sam slabijih živaca, vjerujem da bih dobila srčani udar od šoka kad sam bila otvorila sandučić i vidjela kako mi se prijati otkazom samo zato što sam završila na bolovanju – ispričala nam je sugrađanka.

Smije li uopće radnik biti uznemiravan tijekom bolovanja na ovaj način?

Pravno gledajući, čini se da je postupak ispravan. Naime, kako doznajemo od poznatog osječkog pravnika, sve ovisi o tome na koju se okolnost opomena pred otkaz uručuje. U praksi se događa, kaže, da radnik napravi pogrešku na poslu koja se tiče povrede radnog odnosa i za koju je zaslužio opomenu pred otkaz, a potom, već istoga ili drugog dana, ode na bolovanje.

- Sve ovisi i o tipu eventualnog otkaza, je li započela procedura otkaza ugovora o radu, je li radnik pod otkaznim rokom, je li ga poslodavac oslobodio obaveze dolaženja na radno mjesto. Inače, protiv opomene pred otkaz ne može se podnositi tužba – objasnio je pravnik.