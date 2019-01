Posao desetljeća: Kinezima treba luka na Krku

Foto: Goran Kovačić / Pixsell

Ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Oleg Butković koncem ovog mjeseca otputovat će u Kinu, gdje će, među ostalim, s kineskim brodarima i lučkim operaterima razgovarati o mogućnosti da preuzmu koncesiju za novi riječki kontejnerski terminal na Zagrebačkoj obali, piše Novi list.

Butković će se u Kini, kako saznaje Novi list, sastati s tamošnjim ministrom prometa, predstavnicima tvrtke CRBC koja gradi Pelješki most, a tijekom službenog posjeta Kini sastat će se i s predstavnicima brodarskog diva COSCO, te još nekoliko brodarskih i lučkih kompanija, potencijalnih zakupaca kontejnerskog terminala na Zagrebačkoj obali, za čije koncesioniranje bi natječaj trebao biti objavljen do polovine ove godine, do kad se očekuje i završetak preostalih građevinskih radova na novoj obali.

Dovođenje Kineza na Zagrebačku obalu potencijalno je samo uvodni korak u njihov daleko širi angažman na razvoju riječkog prometnog pravca, u operativnom i financijskom smislu. Kineskim kompanijama u startu će, uz samu koncesiju na Zagrebačkoj obali, najvjerojatnije biti ponuđen i razvoj logističkog centra i pozadinskog terminala u poduzetničkoj zoni Miklavlje u Matuljima, a ukoliko se pokaže da za to imaju interesa, u ministarstvu i Vladi najozbiljnije razmišljaju i u njihovom uključivanju u daleko veće infrastrukturne projekte na riječkom prometnom pravcu, u prvom redu izgradnju nizinske željezničke pruge od Rijeke do mađarske granice, a u još dugoročnijim planovima i moguće izgradnje velikog kontejnerskog terminala na otoku Krku, u paketu s novim cestovno-željezničkim mostom. Tu je bitna promjena i činjenica da je ministar Butković naložio da se pokrene priprema dokumentacije za drugi Krčki most, što je svakako posao koji se mora ubrzati ako se ozbiljno računa na opciju ambicioznijeg širenja riječke luke na novu krčku lokaciju.