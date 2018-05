Porast cijena u hotelima i kampovima na obali

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

Buking za hotele i kampove na obali ove godine je ukupno bolji nego lani u svibnju, pri čemu više stope rasta na stranim tržištima bilježe objekti s razvijenijim proizvodom i višom kategorijom, koji su u prosjeku i povećali cijene 4 do 5 posto, pokazuje istraživanje konzultantske tvrtke HD Consulting.

Istraživanje o stanju bukinga hotela i kampova po hrvatskim regijama ta je tvrtka provela početkom svibnja kroz intervjue s voditeljima prodaje u većem broju hotelijersko-turističkih poduzeća s portfeljem hotela i kampova, i to u regijama Istri, Kvarneru, Dalmaciji i Dubrovniku.

Uz bolje hotele i kampove, veći rast bukinga ove godine u inozemstvu se bilježi i za atraktivnije i poznatije destinacije na obali, do 8 posto, dok je u manje poznatim destincijama taj porast upola niži i kreće se do oko 4 posto.

Komentirajući porast cijena za 4 do 5 posto u odnosu na prošlu godinu kod boljih hotela i kampova, senior partnerica iz HD Consultinga Sanja Čizmar kaže da je to posljedica lanjske povećane potražnje, što je kompanije potaklo da hrabrije podignu cijenu ove godine, za razliku od prijašnjih, kada su podizali cijene inflatorno, za 1,5 do 2 posto.

"Stope rasta cijena za 2018. u odnosu na prošlu godinu u objektima u kojima se investiralo su više i kreću se u prosjeku od 7 do 10 posto, ovisno o atraktivnosti destinacije i samog proizvoda. U taj se porast ne ubrajaju hoteli koji su se repozicionirali na tržištu, putem rekonstrukcije objekata i znatnog iznosa investicija po smještajnoj jedinici i promjene kategorije sa tri na četiri zvjezdice, jer su oni cijene povećali i više od 3 posto, čime se obraćaju novim tržišnim segmentima", objašnjava Čizmar.

Stanje bukinga pokazuje i da su ovogodišnji lipanj i srpanj nešto lošiji, naročito kod turističkih kompanija orijentiranih većinom na njemačko tržište, a zbog ovogodišnjeg rasporeda praznika u Njemačkoj.

No, vodeći su hotelijeri na vrijeme reagirali s akcijama za ta razdoblja, pa su uspjeli postići istu ili bolju popunjenost u odnosu na prošlu godinu, promatrajući razdoblje do glavne sezone.

Ipak, istraživanje je pokazalo i da je buking s njemačkog tržišta ove godine sporiji nego lani, s obzirom da se tržišna situacija u Turskoj popravlja, pa se veliki dio njemačkog tržišta vraća Turskoj

"Zamjetno je ove godine i da je veći dio turističkih kompanija učinio iskorak prema direktnim i B2B kanalima (OTA), što se odrazilo na povećanje prosječne cijene. Alotmanski kanal je u bukingu za 2018. generalno niži nego prošle godine, kao posljedica namjernog usporavanja prodaje prema touroperatorima, a kako bi se veći dio kapaciteta u sezoni ostavio za individualne turiste", ističe Čizmar.

Dodaje i da vodeće turističke kompanije u hotelima i kampovima imaju i 10 do 15 posto bolji prihod početkom svibnja ove godine u odnosu na isto razdoblje prošle.

U dubrovačkoj se regiji, koja je globalno pozicionirana i ovisna o aviogostima, nakon vrlo dobrog prvog vala rezervacija za 2018., uglavnom s američkog i britanskog tržišta, u prvom kvartalu ove godine booking usporio, naročito iz Velike Britanije i Skandinavije, da bi tijekom travnja opet porastao, naročito s azijskih tržišta.

Za sada buking je za dubrovačko područje za srpanj i kolovoz slabiji nego prošle godine u ovo doba, ali se, kako kaže Čizmar, očekuje da će individualci uslijed trenda kasnijeg bukiranja popuniti sve kapacitete u glavnoj sezoni.

S druge strane, buking za posezonu je znatno bolji od lanjskog, a i cijene su podizane nekoliko puta kako bi se prodaja usporila.

Zbog svega toga, iz te konzultantske kuće procjenjuju da će ova turistička godina u prodajnom smislu biti vrlo zahtjevna zbog povratka na turističku scenu konkurenata na istočnom Mediteranu, koji nude znatne popuste i poboljšavaju avio veze, s čime se Hrvatska, mada i ona povećava ove godine avio linije, teško mogu ravnopravno boriti.

"Tržišta poput Turske, Egipta i Tunisa, ove se godine nakon zastoja navelike vraćaju bilježeći i velike stope rasta bukinga, od 40 do čak 90 posto u odnosu na 2017., a zbog toga neke od zapadnih mediteranskih destinacija, poput Španjolske, već signaliziraju pad bukinga", zaključuje Čizmar.