Ponuda Borealisa još na stolu, daju 140 mil. kn, ali bez rizika

Austrijski Borealis nije odustao od sudjelovanja u dokapitalizaciji Petrokemije. Iz izvora bliskih ovom proizvođaču mineralnih gnojiva jučer smo doznali kako je njihova ponuda koja je dostavljena u rujnu Ministarstvu državne imovine i CERP-u još uvijek na stolu, sve do 31. ožujka.

O samoj ponudi dosad nije bilo javno dostupnih informacija, izuzev da je Borealis zainteresiran za stjecanje kontrolnog paketa, te da su postavljali uvjete koji nisu prihvatljivi ni za Vladu, niti za ostale zainteresirane ulagače. Neslužbeno saznajemo da je Borealisov temeljni uvjet za unošenje 140 milijuna kuna u Petrokemiju da se prije dokapitalizacije posuši kratkoročni mosni kredit Erste banke, čija je otplata uoči Nove godine prolongirana za još tri mjeseca, te petogodišnji HBOR-ov kredit.

Bez službene odbijenice

Rasterećenje tih tereta prije dokapitalizacije Borealis vidi kao zaštitu od potencijalnih rizika i preduvjet za stabilnost daljnjeg poslovanja Petrokemije. Formalnu, pismenu odbijenicu Borealisu do danas od resornih državnih institucija nije stigla, no iz Ministarstva državne imovine i CERP-a neslužbeno se čuje kako su u razgovorima koji su vođeni s predstavnicima austrijske kompanije jasno dali do znanja kako je uvjetovanje ponude otpisima kreditnih obveza Petrokemije nerealan u uvjetima kada je postupak restrukturiranja tvrtke već pod monitoringom Europske komisije radi dodijeljenih državnih potpora.

Čeka se ocjena

Posve je legalno, kažu naši sugovornici, da investitori postavljaju uvjete, ali jednako pravo ima i država u davanju svojih ocjena na njihov predloženi paket.

Osim kredita, u paketu za Petrokemiju Austrijanci traže i da im se osigura kontrola nad proizvodnjom, te kontrola jedne trećine nabave plina za Petrokemiju. Potonji zahtjev, koji zapravo znači uvođenje novog dobavljača, razlog je i što Borealis nije objeručke dočekan u domaćem konzorciju u kojem glavnu riječ vode dva Petrokemijina opskrbljivača plinom PPD i Ina. Mogućim odustajanjem Ine iz daljnjeg procesa dokapitalizacije potencijalno se može otvoriti prostor i za pregovore s Borealisom, ali, ističu u resornim institucijama, samo uz ozbiljne korekcije postavljenih uvjeta.