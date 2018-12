Polovinu dana predaje srednjoškolcima, a drugu polovinu u svojoj kuhinji stvara "hranu bogova"

FOTO: GettyImages

Margareta Vučak jedina je Osječanka koja za sebe može reći da polovinu dana predaje povijest i njemački srednjoškolcima, a drugu polovinu u svojoj kuhinji stvara "hranu bogova" – ručno rađenu prvoklasnu čokoladu.

- Kako se inače bavim svime i svačime, jednom sam poželjela pokloniti originalan poklon i pomoću belgijske sirovine ukalupila sam čokoladu za poklon. Vidjevši da mi to ide, sve više sam poklanjala čokoladne poklone iz vlastite radionice i potom se to proširilo na proizvodnju i na prodaju – ispričala je Vučak za Glas Slavonije, koja čokoladu, za sada, pravi od belgijske sirovine, no namjera je nastaviti uz pomoć sirovog kakaovca.



Svoje čokoladne delicije zasad pravi od ukuhane naranče, limuna, limete, tekuće karamele ili kandiranog lješnjaka. Ljubitelji ukusne i nekomercijalne čokolade rado joj se vraćaju. Sve njih, dakako, kušali su i djelatnici u Poljoprivrednoj i veterinarskoj školi Osijek gdje Margareta radi i na upit o dojmovima, kaže:



- Ne kažu mnogo, nego uglavnom sve pojedu – u šali kaže Margareta koja nema problema s manjkom vremena. Kaže da i jedan i drugi posao obavlja potpuno predano, a količina čokolade koju trenutačno proizvodi ostavlja joj dovoljno vremena za sve.



- Obožavam oba svoja posla i imam još mnogo planova i pregršt kreativnih ideja. Čak imam već i svoje stalne kupce, a s radošću prihvaćam i nove kojima ću ispuniti njihove čokoladne snove – kaže Osječanka.