Policija najavila veliku akciju, posebno pripazite na četiri stvari

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

'Sukladno tome, ukazuje se da je 2015. godine, a posebice 2019. godine dostignut glavni kvantitativni cilj Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa 2011. - 2020. godine po kojemu je u razdoblju od 2011. do 2020. broj poginulih osoba u prometnim nesrećama bilo potrebno prepoloviti u odnosu na 2010. godinu.



Na području Policijske uprave zagrebačke u 2019. godini nastavljeni je pozitivan trend povećanja sigurnosti u prometu na cestama, koji je bio uspostavljen u 2018. godini kada je poginulo 55 osoba obzirom da je u 2019. godini u prometnim nesrećama poginulo 38 osoba.



Gotovo u svim prometnim nesrećama s poginulim osobama, uzrok je nepropisna ili neprilagođena brzina kretanja vozila uz koje se nerijetko veže i vožnja s nedopuštenom koncentracijom alkohola u krvi, a također i još uvijek nedozvoljeni izražen utjecaj korištenja mobitela i drugih uređaja od strane vozača na uzrok prometne nesreće dok je za posljedice sudionika u najvećoj mjeri uzrok nekorištenja sigurnosnog pojasa.



Nadalje, obzirom na veliki udio stradalih pješaka, slobodni smo istaknuti da su najčešće greške vozača zbog kojih stradavaju pješaci - neprilagođena ili nepropisna brzina kretanja vozila, dok su najčešće greške pješaka - nepropisan prijelaz preko kolnika i to nekorištenjem pješačkog prijelaza ili pješačkog pothodnika i prelaženjem ceste u trenutku kada je na semaforu upaljeno crveno svjetlo za pješake.



Upravo zbog toga, u narednom vremenskom razdoblju, poduzimati će se intenzivne mjere s ciljem povećanja stanja sigurnosti u cestovnom prometu. Mjere će biti usmjerene na smanjenje broja prekršaja koji najčešće dovode do prometnih nesreća s najtežim posljedicama, odnosno na prekršaje tzv. „4 ubojice u prometu - alkohol, brzina, mobitel i pojas“ ali i na sve druge prekršaje u cestovnom prometu', poručili su u opravdanju najavljene represije u prometu iz PU zagrebačke.