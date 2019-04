Pojednostavljuje se proces: Do dozvole za gradnju moći će se doći bez papira

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Vlada će na prijedlog Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja usvojiti izmjene Zakona o gradnji i Zakona o prostornom uređenju, kojima će omogućiti da sustav izdavanja građevinskih dozvola bude efikasniji, brži i jeftiniji, objavio je u četvrtak Jutarnji list.

Postupak izdavanja dozvola, kazali su za Jutarnji list u ministarstvu HNS-ova potpredsjednika Vlade i ministra graditeljstva Predraga Štromara, imat će manje koraka, bit će u potpunosti digitaliziran, troškovi i sadržaj potrebne dokumentacije za izdavanje dozvole će se smanjiti, a komunikacija svih u sustavu odvijat će se elektroničkim putem, uspostavom elektroničke oglasne ploče.

Za građane je najvažnije, napominju, da se pojednostavljuje i pojeftinjuje proces gradnje obiteljske kuće jer se ukida dio dokumentacije.

Ključna izmjena zakona je uvođenje sustava eKonferencije, putem kojeg će se podnositi, prikupljati i obradivati sva dokumentacija potrebna za izdavanje gradevinske dozvole. Digitalizacijom investitori, pravne ili fizičke osobe, neće više morati šetati od ureda do ureda, nego će sve raditi državni službenik na jednome mjestu.

U praksi to znači da investitor dolazi u ured svog projektanta sa zahtjevom za izradu glavnog projekta, zatim projektant ili sam investitor podnosi zahtjev za izdavanje dozvole s glavnim projektom u elektroničkom obliku, državni službenik zaprima zahtjev i saziva e-konferenciju, a sve nadležne institucije s kojima će biti umrežen imaju rok 0d 15 dana da se očituju i daju svoju suglasnost. Ako se ne očituju, smatrat će se daje odgovor pozitivan, čime se postupak, koji je zbog šutnje administracije mogao potrajati i dulje od mjesec dana, skraćuje na samo 15 dana, piše Jutarnji list.

U Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja prema pisanju Jutarnjeg napominju kako je ovo prvi put da se u hrvatsko zakonodavstvo uvodi institut kojim se nalaže postupanje u određenom vremenu ili ako odgovora nema, da se nastavlja postupak s pozitivnim odgovorom, što su, tvrde, pohvalili i u Hrvatskoj udruzi poslodavaca.

Idući korak u postupku je da se kroz elektronički sustav izdaje građevinska dozvola i nastavlja se postupak do gradnje, a tijekom cijelog procesa investitor ima uvid u stanje predmeta pa se time povećava transparentnost.

Uvodenjem eKonferencije broj procedura u postupku se smanjuje s 22 na 10 do 14, sustav objedinjuje devet koraka koji su podrazumijevali fizički odlazak od ureda do ureda u jedan korak koji odrađuje administracija, čime se, kažu u Ministarstvu graditeljstva, svrstavamo u prosjek EU ili čak iznad toga, koji prema Doing Business metodologiji iznosi 12,7 procedura, navodi Jutarnji list.