Pogledajte kakve je popuste za 'Crni petak' pripremio jedan od najvećih trgovačkih centara u Hrvatskoj

Foto: Marko Prpić / Pixsell

Po uzoru na Amerikance i u Hrvatskoj je posljednjih godina zaživio Black Friday ili crni petak, dan kada popusti u prodavaonicama rastu, a cijene padaju.

No, za razliku od Amerike gdje ti popusti sežu i do 90 posto, u Hrvatskoj se kupci mogu najčešće zadovoljiti s 50 posto, no ponekad dosežu i 70 posto.

Zagrebački Arena centar također je pripremio velike popuste, InterSport outlet tako nudi popuste do 70%, Nespresso do 50%, Nike do 30%, Converse do 40%, Farmacia do 40%, Hoću knjigu do 50%...

Kompletnu listu popusta u Areni pogledajte >>ovdje.