Počeo uvoz radne snage iz Azije: Na gradilištu rade desetorica radnika iz Indije

Vlasnici građevinske tvrtke Laura montaža iz Samobora, Lejla i Daniel Krežić dvije godine su preko oglasa tražili radnike hidroizolatere. Na oglase se nitko cijelo to vrijeme nije javljao pa su, kažu, iz očaja pokušali naći barem pomoćne radnike koje bi potom naučili raditi hidroizolaterske poslove, no ni na to nije bilo odziva. Nisu više mogli naći radnike ni u susjedstvu odnosno u BiH pa su u potragu za hidroizolaterima krenuli puno dalje – u Indiju. I sada, kako piše Večernji list, na gradilištima u Hrvatskoj na kojima Laura montaža izvodi hidroizolaciju rade desetorica radnika iz te daleke zemlje.

U Laura montaži kažu da su na ideju da zaposle Indijce došli nakon što su vidjeli vijest da su radnici iz te zemlje zaposleni na jednom riječkom gradilištu. Stupili su zatim u kontakt s Mirkarom Sahirom, Indijcem koji se bavi posredovanjem u zapošljavanju svojih zemljaka u drugim zemljama i preko njega su u Hrvatsku došli i riječki Indijci.

U Laura montaži uz Indijce rade i trojica Ukrajinaca pa je sad omjer domaćih i stranih radnika u toj tvrtki 50:50 posto s tendencijom, kako kažu Krežići, da će stranci uskoro biti većina.

– Indijci su prije svega vrlo zahvalni što smo im uopće pružili šansu da dođu u Europu. Vrlo su lojalni i izuzetno vrijedni. Njima je glavni cilj da pošalju svojima novac u Indiju. Otac jednog od njih vozi autobus u Indiji i za to dobiva 250 eura, a od toga žive njegova trojica braće, tri sestre i majka. Sad zamislite kad on ovdje zaradi hrvatsku plaću što to za njega znači – tumače u Laura montaži.

Dodaje da njezini indijski radnici od plaće ostave sebi onoliko koliko im je dovoljno za hranu, a sve ostalo šalju kući u Indiju. Ali i da silno žele ostati u Hrvatskoj i dovesti ovdje svoje obitelji. To im je, kažu, životni san.