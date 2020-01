Plenković smijenio Kujundžića, objavljena i imena mogućih nasljednika

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

PremijerAndrej Pleković razriješio je dužnosti ministra zdrastva Milana Kujundžića.

"Danas sam razriješio ministra Kujundžića. Obavili smo razgovor jučer. Imao je priliku javnosti objasniti. Ministarstvo zdravstva je bitno. Moramo se pripremiti na koronavirus. Obrana od koronavirusa je jako bitna tema. Ministar Kujundžić je bio fokusiran na teme koje nemaju veze s resorom zdravstva. On ide u Sabor. Sutra ću predložiti novog ministra. Nije mi predočio nikakve papire. Ovo su teme koje on mora objasniti i da Vlada ne bude opterećena", kazao je Plenković.

"Bitno je da Vlada radi svoj posao. Nisu to informacije o kojima sam s njim ikada razgovarao", rekao je Plenković "Zabrinjava me jedan fenomen koji je u ovoj Vladi izražen, a to je da se toliko jako u medijima krene tresti ministre. Nije bilo toga toliko", kazao je.

"Pozicija ministra nije vrijedna tereta, bilo bi najjednostavnije dati ostavku, ali mi moral to ne dopušta jer bi time pobijedile interesne skupone. Stavljam mandat na raspolaganje, jer bi bilo najlakše dati ostavku. Zamolio sam premijera da mi da vremena da iznesem sve činjenice. Zamolio sam premijera da donese odluku o mojoj smjeni, ali na temelju činjenica", kazao je Kujundžić na jučerašnjoj press konferenciji na koju je doveo i svog odvjetnika.